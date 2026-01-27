Η κινεζική Chery συμφώνησε να αγοράσει ένα ακόμα εργοστάσιο της Nissan επεκτείνοντας έτσι περαιτέρω το κατασκευαστικό της αποτύπωμα εκτός Κίνας.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της γράφει σήμερα η Chery με αφορμή την συμφωνία αγοράς μιας ακόμα μεγάλης μονάδας παραγωγής οχημάτων της Nissan που βρίσκεται στο Rosslyn, κοντά στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, σηματοδοτώντας μια ακόμα ιστορική επέκταση για μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας.

Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί μια από τις παλαιότερες παραγωγικές βάσεις της Nissan στην αφρικανική ήπειρο, με ιστορία σχεδόν 60 ετών στην τοπική αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί συναρμολογούνταν για δεκαετίες εμβληματικά μοντέλα της μάρκας, όπως το Navara. Όμως, οι αλλαγές που φέρνει η παγκόσμια αναδιάρθρωση έχουν αναδιατάξει τις στρατηγικές των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Η Nissan, στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου ανασύνταξης διεθνώς, οδηγείται στην πώληση της μονάδας στο Rosslyn, καθώς η τελευταία αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό σημαντικά προβλήματα.

Για την Chery, η απόκτηση ενός ακόμα εργοστασίου της Nissan (μετά από εκείνο στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στο οποίο θα κατασκευάζονται μοντέλα της ομογάλακτης Omoda) δεν είναι απλώς μια επένδυση σε εγκαταστάσεις· είναι μια στρατηγική κίνηση που ενσωματώνει την επιθετική επέκτασή της εκτός Κίνας και την προσπάθειά της να εδραιώσει μόνιμη βιομηχανική παρουσία στην Αφρική. Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026, περιλαμβάνει την αγορά όχι μόνο του βασικού συγκροτήματος παραγωγής αλλά και του παρακείμενου εργοστασίου κοπής και διαμόρφωσης μεταλλικών μερών.

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της μεταβίβασης είναι η δέσμευση της Chery να προσφέρει εργασία στην πλειονότητα των εργαζομένων της Nissan στο Rosslyn με όρους και συνθήκες που θα είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιοι με τους ισχύοντες. Παρά την πώληση, η Nissan διατηρεί τη δέσμευσή της στην αγορά της Νότιας Αφρικής σε επίπεδο πωλήσεων και υπηρεσιών, με σχέδια για λανσαρίσματα νέων μοντέλων όπως τα Tekton και Patrol μέσα στο 2026. Η παραγωγή στο Rosslyn. τουλάχιστον για τα παλαιότερα μοντέλα, της Nissan, θα τερματισθεί σταδιακά πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.