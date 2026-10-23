H Chery αποκάλυψε το offroad Tiggo X7

Με προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, έξι προγράμματα οδήγησης για απαιτητικές συνθήκες και δυνατότητα ρυμούλκησης που φτάνει τα 1.500 κιλά, το νέο μοντέλο επιβεβαιώνει τον off-road χαρακτήρα του.

Στις 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Wuhu της Κίνας η εκδήλωση “Chery Brand Night”, με θέμα «Μαζί. Για την οικογένεια» («Together. For Family»), όπου εκπρόσωποι οικογενειών από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, αλλά και να μιλήσουν για τα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικά στην επιλογή του αυτοκινήτου τους.

Στην εκδήλωση, επίσης, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο το νέο Chery Tiggo 7 και το ολοκαίνουργιο, περιπετειώδες Chery Tiggo Χ7, το πρώτο μοντέλο της σειράς “Tiggo X”.

Νέο Chery Tiggo X7

Τρεις οικογένειες από τη Ρουμανία, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία μοιράστηκαν με τους εκατοντάδες προσκεκλημένους της Chery προσωπικές ιστορίες και βιώματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της επαφής με τη φύση και της εξερεύνησης νέων προορισμών μακριά από τα αστικά κέντρα.

Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις προσδοκίες, η Chery παρουσίασε το Chery Tiggo X7, το πρώτο μοντέλο της σειράς “Tiggo X”. Με προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος, έξι προγράμματα οδήγησης για απαιτητικές συνθήκες και δυνατότητα ρυμούλκησης που φτάνει τα 1.500 κιλά, το νέο μοντέλο επιβεβαιώνει τον off-road χαρακτήρα του, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στις εξορμήσεις σε ορεινές διαδρομές και δύσβατα εδάφη.

Επιπροσθέτως, μένοντας πιστό στη θεμελιώδη αρχή της Chery για άνετες οικογενειακές μετακινήσεις φέρει ενισχυμένη ηχομόνωση στο εσωτερικό, καθώς και ένα εκτενές πλέγμα συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας του αέρα στην καμπίνα.

Αυτό περιλαμβάνει:

Σύστημα ιονισμού του αέρα

Προηγμένο σύστημα κατανομής και κατεύθυνσης του αέρα

Τεχνολογία παρακολούθησης των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα (CO₂)

«Έξυπνο» σύστημα ανακυκλοφορίας και ανανέωσης του αέρα,

Σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα με τεχνολογία MOFs (Metal-Organic Frameworks)

Chery Tiggo X7

Την εμπειρία στο εσωτερικό συμπληρώνει η λειτουργία εκμάθησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI Learning) που επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του οδηγού, ο οποίος, επίσης, μπορεί να αποθηκεύει τις προσωπικές του ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία σε κάθε διαδρομή.

Σε άλλο σημείο της εκδήλωσης, τρεις οικογένειες από τον Ισημερινό, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο μίλησαν για τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία, την άνεση και την ασφάλεια που χρειάζονται στις καθημερινές μετακινήσεις τους. Σε αυτές τις ανάγκες απαντά το νέο Chery Tiggo 7, ένα μοντέλο που αναμένεται να διατεθεί στις αγορές εντός του 2028. Προτάσσοντας ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλή ποιότητα κατασκευής και μια πλήρη δέσμη συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικογενειακών αναγκών, από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη και τις μεταφορές των μελών της οικογένειας στις δραστηριότητές τους έως τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Στην εκδήλωση “Chery Brand Night”, ο Guibing Zhang, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Chery, απηύθυνε ομιλία, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας ως βασική αρχή για την ανάπτυξη των οχημάτων της μάρκας: «Αυτή είναι η αρχή που καθοδηγεί τον σχεδιασμό και την κατασκευή των οχημάτων μας, καθώς και τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στις οικογένειες σε όλο τον κόσμο λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ως συνεργάτες της Chery δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου, ο Ολλανδός Edwin van der Sar και ο Βρετανός Peter Crouch, συμμετέχοντας σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά μαζί με οικογένειες από όλο τον κόσμο.

Με επίκεντρο τη φιλοσοφία “For Family”, η Chery, με αποκλειστικό εισαγωγέα στην ελληνική αγορά το Spanos Group, συνεχίζει να θέτει τις ανάγκες των οικογενειών στο επίκεντρο, βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στόχος της είναι να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους και να τις συνοδεύει με ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.