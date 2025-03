H Cupra συμμετέχει στο 33ο Race of Champions, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Αυστραλία στις 7-8 Μαρτίου.

To Race of Champions (ROC) είναι μια διοργάνωση που αποτέλεσε ιδέα της Michelle Mouton και του Fredrik Johnsson, προέδρου της IMP (International Media Productions) με τη συμπαράσταση του Harri Toivonen, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου Henri Toivonen και είχε ως στόχο, να αποτελέσει το κλείσιμο κάθε αγωνιστικής χρονιάς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Το πρώτο Race of Champions διεξήχθη το 1988. Με την πάροδο των ετών, η απήχησή του αυξήθηκε, οπότε εκτός από τους οδηγούς ράλλυ, στην εκδήλωση συμμετέχουν πια αγωνιζόμενοι σε κάθε μορφή μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οδηγοί από διαφορετικές μορφές αγώνων όπως Formula 1, WRC, Αγώνες Αντοχής, Indy 500 ή NASCAR βρίσκονται σε ενιαίο χώρο μία φορά το χρόνο, δίνοντας την μάχη για το στέμμα του «Πρωταθλητή των Πρωταθλητών».

Στις 7 και 8 Μαρτίου το στάδιο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας μεταμορφώνεται σε μία θεαματική ασφάλτινη πίστα μήκους ενός χιλιομέτρου, όπου μεγάλα ονόματα όπως οι Sebastian Vettel, David Coulthard, Valtteri Bottas, Travis Pastrana, Kurt Busch, Sebastien Loeb & Jamie Whincup θα διαγωνιστούν για τη δόξα. Η Cupra θα βρίσκεται εκεί με την έκδοση παραγωγής του 100% ηλεκτρικού Tavascan, το οποίο σύντομα θα λανσαριστεί και στην Αυστραλία.

«Στην Cupra είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε ως συνεργάτες στο Race of Champions, ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην ηλεκτροκίνηση και την κορυφαία απόδοση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε σε αυτό το event και παρουσιάζουμε στο Αυστραλιανό κοινό για πρώτη φορά το Cupra Tavascan», δήλωσε ο Ben Wilks, Director στην Cupra Αυστραλίας. H 33η διοργάνωση του Race of Champions περιλαμβάνει και superstars από Formula 1, World Rally Championship, Rallycross, NASCAR, Extreme E και Dakar Rally.