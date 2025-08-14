H E.E. συζητά ξανά για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων

Η ΕΕ κάλεσε στόλους, επιχειρήσεις, κατασκευαστές οχημάτων, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδιώτες να συμβάλουν στην αναθεώρηση των προτύπων απόδοσης της για τις εκπομπές CO2 τόσο για τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την τροποποίηση ή την κατάργηση των ισχυόντων κανονισμών για τις εκπομπές, η οποία ασκείται από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και από κατασκευαστές οχημάτων.

Οι κανονισμοί απαιτούν από τους κατασκευαστές να μειώσουν τις μέσες εκπομπές των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που πωλούν κατά 55% ως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021, επιτυγχάνοντας μέσο όρο WLTP 93,6 g CO2/km μεταξύ 2025 και 2029, και 49,5 g CO2/km από το 2030 έως το 2034. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα φορτηγά είναι 50% για την ίδια χρονική περίοδο, μειώνοντας τις εκπομπές σε 153,9 g CO2/km μεταξύ 2025 και 2029 και σε 90,6 g CO2/km από το 2030 έως το 2034.

Πιο αμφιλεγόμενη, ωστόσο, είναι η απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2035, όταν όλα τα νέα αυτοκίνητα και φορτηγά θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές. Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποσχέθηκε να επιταχύνει την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι πραγματικότητες της αγοράς, η τεχνολογική πρόοδος και οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών.

Κατά την έναρξη της διαβούλευσης, η Επιτροπή αναγνώρισε τη σημασία του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας για την οικονομία της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι αντιπροσωπεύει 1 τρις ευρώ του ΑΕΠ και παρέχει περίπου 13 εκατ. θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 3 εκατ. σχετίζονται με την κατασκευή. Η νέα διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων, η οποία θα συνεχιστεί έως τις 29 Σεπτεμβρίου, υποδηλώνει ότι η Επιτροπή ενδέχεται να επιδιώκει την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας, προκειμένου να βοηθήσει τους κατασκευαστές οχημάτων να επιτύχουν τους στόχους τους.

Οι κατασκευαστές έχουν ήδη τη δυνατότητα να υπολογίζουν τον μέσο όρο των εκπομπών τους σε μια τριετή περίοδο (2025-2027), γεγονός που τους επιτρέπει να αντισταθμίζουν τυχόν ελλείμματα σε ένα ή δύο έτη με καλύτερες επιδόσεις στο τρίτο έτος. Επιπλέον, μεταξύ 2025 και 2029, μπορούν να επωφεληθούν από ένα σύστημα πιστώσεων που τους εξαιρεί από τους στόχους εκπομπών της Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι το 25% των πωλήσεων αυτοκινήτων και το 17% των πωλήσεων φορτηγών τους έχουν εκπομπές CO2 που δεν υπερβαίνουν τα 50 g/km.

Οι νέες ευελιξίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρονικών καυσίμων και βιοκαυσίμων. Η UNITI Bundesverband Energie Mittelstand, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία καυσίμων στη Γερμανία, προειδοποίησε ότι η πολιτική της ΕΕ για τα «απολύτως ηλεκτρικά» αυτοκίνητα και φορτηγά θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης. Η Ευρώπη, σύμφωνα με την UNITI, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που ακολουθεί αυτή τη στρατηγική των μπαταριών, αποκλείοντας άλλες τεχνολογίες, και έχει ζητήσει μια πιο τεχνολογικά ανοιχτή προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO2, περιλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων.