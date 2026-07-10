H F-26 της Gunther Werks θέλει το ρεκόρ στο Goodwood Festival of Speed

Η Gunther Werks θα πάρει μέρος στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood με το F26, ένα ξεχωριστό δημιούργημα εμπνευσμένο από την εμβληματική Porsche 935 Slantnose.

Η αναβίωση των κλασικών Porsche 911 έχει εξελιχθεί σε μια άκρως ανταγωνιστική αρένα, αλλά ο καλιφορνέζικος οίκος Gunther Werks μόλις ανέβασε τον πήχη.

Την επόμενη εβδομάδα, η εταιρεία θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης του Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, διεκδικώντας τη νίκη στην κατηγορία της με το F-26. Πρόκειται για μια εμπνευσμένη από μαχητικά αεροσκάφη αναδημιουργία της εμβληματικής 935 Slantnose της δεκαετίας του 1970, βασισμένη στην τελευταία αερόψυκτη γενιά της 911, την 993.

Η ονομασία «F-26» δεν είναι τυχαία, καθώς υποδηλώνει τον περιορισμένο αριθμό των 26 αντιτύπων που θα κατασκευαστούν συνολικά, με το κόστος για κάθε ένα από αυτά να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 1,2 εκατομμυρίων λιρών (ή 1,4 εκατομμύρια ευρώ). Πίσω όμως από την υψηλή τιμή κρύβεται ένα μηχανολογικό αριστούργημα.

Αερόψυκτο μοτέρ με 1.067 PS

Στην καρδιά του αυτοκινήτου βρίσκεται ένας twin-turbo 6κύλινδρος σε σειρά κινητήρας 4,0 λίτρων, ο οποίος παραμένει αερόψυκτος και αποδίδει 1.067 ίππους.

Η ισχύς μεταφέρεται αποκλειστικά στον πίσω άξονα μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων και ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης. Με δεδομένο ότι το F-26 διαθέτει αμάξωμα εξολοκλήρου από ανθρακονήματα, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι το βάρος του περιορίζεται στα 1.225 κιλά, με τη μάρκα να σημειώνει πως η αναλογία κιλών ανά ίππο υπόσχεται επιδόσεις που θα αφήσουν άναυδο ακόμη και το το κοινό της Formula 1.

Στοχεύει ψηλά

Στο τιμόνι θα βρίσκεται ο πρώην οδηγός της Formula 1 και του Nascar, Scott Speed, ο οποίος θα επιδιώξει να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία των αυτοκινήτων παραγωγής. Ο πήχης βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά, καθώς το 2025 το ρεκόρ της κατηγορίας κατέκτησε το Koenigsegg Sadair’s Spear, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 1,16 μιλίων σε 47,14 δευτερόλεπτα.

Αν και το απόλυτο ρεκόρ της ανάβασης παραμένει στα χέρια του ηλεκτρικού McMurtry Spéirling με τον εντυπωσιακό χρόνο των 39,08 δευτερολέπτων από το 2023, η Gunther Werks θέλει να κλέψει τις εντυπώσεις στο φετινό Goodwood.