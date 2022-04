H Fiat θα γίνει η Tesla του λαού

Η Fiat σχεδιάζει να στρέψει την προσοχή της στην προσιτή ηλεκτροκίνηση και να γίνει πλήρως ηλεκτρική το 2027, λανσάροντας πέντε νέα μοντέλα μέσα στην προσεχή πενταετία, εκ των οποίων τα τρία θα είναι SUV και τα υπόλοιπα οι αντικαταστάτες των Punto και 500.

Η αναγέννηση της Fiat και η στροφή της στην ηλεκτροκίνηση εντάσσονται και επισήμως πλέον στα σχέδια του ομίλου Stellantis, όπως αποκαλύπτει σήμερα με δηλώσεις τους στην ηλεκτρονική έκδοση του βρετανικού Autocar o επικεφαλής της μάρκας, Oliver Francois.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, η Fiat θα απαρτίζεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα από μια 10μελή γκάμα μοντέλων αποτελούμενη από τέσσερα επαγγελματικά οχήματα, συν το Strada, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά στη Ν. Αμερική και πέντε παγκόσμια μοντέλα. Ανάμεσά του περιλαμβάνεται το νέο «500» και ένα χάτσμπακ μοντέλο στην κατηγορία B.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός των τεσσάρων νέων μοντέλων έχουν ανατεθεί στα αρμόδια τμήματα, όπως επιβεβαίωσε Olivier François, με τα δύο από αυτά να φέρουν σαφείς αισθητικές επιρροές από το πρωτότυπο Centoventi του 2019.

«Τώρα μπαίνουμε σε έναν νέο κόσμο. Επιτέλους, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Τα επόμενα πέντε χρόνια, θα λανσάρουμε ένα νέο αυτοκίνητο ετησίως ανά περιοχή – και παγκοσμίως είμαστε σε θέση να δημιουργούμε αυτοκίνητα που θα είναι κοινά παντού στον κόσμο, κάτι που παλεύαμε να επιτύχουμε στο παρελθόν», δήλωσε ο CEO της Fiat, προσθέτοντας:

«Θα υπάρξει μία μεγάλη επιστροφή στο τμήμα Β και στα crossover. Επιστρέφουμε στα βασικά τμήματα της αγοράς. Τώρα, έχουμε μόνο το 500X. Στόχος μας είναι να έχουμε τρία (crossover)».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Fiat με τις υπόλοιπες μάρκες του ομίλου Stellantis, ο Olivier François δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Το ξαδελφάκι μας είναι η Citroen. Οι ιστορίες μας είναι διαφορετικές, ωστόσο είμαστε δύο λαϊκές μάρκες και μοιραζόμαστε πολλά. Νομίζω ότι αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε να χωρίσουμε την αγορά ως προς το μέγεθος. Μπορούμε να εξειδικευτούμε σε μικρότερα αυτοκίνητα, κάτι που θα προσφέρει στη Citroën τη δυνατότητα να καλύψει την κατηγορία D – και, φυσικά, θα υπάρξει κάποια αλληλοκάλυψη στη μέση».

Νέο μοντέλο στην κατηγορία Β

Στον πυρήνα της νέας προϊοντικής γκάμας της Fiat τίθεται ένα νέο μοντέλο στην κατηγορία Β «που θα έχει το μέγεθος του Puntο αλλά δεν θα ονομάζεται Puntο», δήλωσε ο Olivier François.

Θυμίζουμε ότι το Punto «εγκαταλείφτηκε» ως μοντέλο το 2018 ύστερα από 25 χρόνιας λαμπρής καριέρας στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο αυτό μοντέλο είναι πιθανό να διατίθεται σε υβριδικές και πλήρως ηλεκτρικές παραλλαγές, καθώς η Fiat ετοιμάζεται να γίνει πλήρως ηλεκτρική το αργότερο έως το 2027.

«Ποντάρουμε αποφασιστικά στον εξηλεκτρισμό για την Ευρώπη. Θα αυξήσουμε τις ηλεκτρικές εκδόσεις σε κάθε νέο αυτοκίνητο και κάποια στιγμή θα κάνουμε την αλλαγή στα ηλεκτρικά

«Η Fiat πρέπει να γίνει η Tesla του λαού: ηλεκτρική για όλους. Σίγουρα, χρειάζεται να μειωθεί το κόστος της ηλεκτροκίνησης. Μέχρι το 2027, θα είμαστε έτοιμοι, αλλά ενδεχομένως και πριν. Θα εξαρτηθεί από το κόστος. Θέλω να είμαστε ο πρώτος μαζικός κατασκευαστής που θα διαθέτει μόνο ηλεκτρικά οχήματα», είπε ο Olivier François.

Τα πρώτα νέα μοντέλα της Fiat θα βασίζονται στη γνωστή από τα Peugeot 208 και Opel Corsa πλατφόρμα CMP του ομίλου Stellantis, με δεδομένο ότι η νέα STLA θα είναι έτοιμη προς διάθεση από το 2026 και μετά.

Η ηλεκτρική έκδοση του νέου supermini μοντέλου της Fiat θα χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά μέρη που θα προέρχονται είτε από το «τρέχον» Fiat 500 Electric (ηλεκτροκινητήρας 118 ίππων, μπαταρία 42 kWh) είτε από τα Peugeot 208/Opel Corsa (1ηλεκτροκινητήρας 136 ίππων, μπαταρία 50 kWh).

Νέα Panda και 500

Η Fiat θα συνεχίσει να επενδύει στα μοντέλα «500» και Panda.

«Έχουμε δύο εικονικά μοντέλα. Το 500 είναι το ένα και τα πάει καταπληκτικά. Τον Ιανουάριο, ήταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στη Γερμανία. Στη γκάμα του περιλαμβάνονται τα 500 και 500X. Υπάρχει χώρος για κάτι παραπάνω».

Και προσέθεσε:

«Το άλλο μοντέλο είναι το Panda. Το πρωτότυπο μοντέλο της δεκαετίας 1980 είναι εμβληματικό. Υπάρχει μια τάση για σύγχρονες ερμηνείες τέτοιων αυτοκινήτων. Όχι μόνο σε σχήμα αλλά και σε σχέση με τη μινιμαλιστική προσέγγιση. Less is more. Αυτό ενέπνευσε το πρωτότυπο Centoventi και τουλάχιστον μερικά αυτοκίνητα που θα δείτε στο μέλλον.

«Θα δείτε μικρότερα αυτοκίνητα και μεγαλύτερα crossover και θα αναγνωρίσετε το DNA του Panda σε μερικά από αυτά. Το ένα θα λέγεται Panda. Το Panda δεν ήταν εμβληματικό μόνο λόγω του σχήματός του, αλλά λόγω της φιλοσοφίας του, και αυτό προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τώρα. Το Panda πρέπει να είναι στιβαρό, απλό», δηλώνει ο Olivier François.

Πηγή: Autocar