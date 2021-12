H Ford συγχαίρει την Tesla

Λίγες ώρες μετά την ανάδειξη του Elon Musk ως την προσωπικότητα της χρονιάς 2021 από το περιοδικό «Time», ο CEO της Ford, Jim Farley παρέλαβε διαδικτυακά τη… σκυτάλη και με σχετική ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης αναγνώρισε για μια ακόμα φορά τον ηγετικό ρόλο της Tesla στο παγκόσμιο αυτοκινητικό στερέωμα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το περιοδικό «Time» απονέμει κάθε χρόνο τον εν λόγω τίτλο σε πρόσωπα που ξεχωρίζουν για την παγκόσμια επιρροή τους. Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Elon Musk «επηρέασε πιο πολύ από άλλους τις ειδήσεις και τις ζωές, ενσαρκώνοντας ό,τι ήταν σημαντικό το 2021». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι και το σχόλιο του αρχισυντάκτη του περιοδικού, ο οποίος δήλωσε ότι ο Elon Musk είναι «ένα άτομο με τρομερή επιρροή στη ζωή του πλανήτη και πιθανότατα στη ζωή εκτός πλανήτη επίσης».

Με αφορμή τα παραπάνω, ο CEO της Ford έδωσε συγχαρητήρια στον Elon Musk για τη δήλωση του τελευταίου ότι «πρόθεση της Tesla ήταν πάντα ότι θα υπηρετούσαμε ως παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία…».

Elon says: “Our intent with Tesla was always that we would serve as an example to the car industry…” Mission accomplished. Congrats, @ElonMusk . https://t.co/0r5BrTcR4D

Όπως είχε δηλώσει προ ημερών o Jim Farley, η Ford θα ακολουθήσει τα βήματα της Tesla και στα πλαίσια της δικής της προσπάθειας για τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της σκοπεύει να τριπλασιάσει την παραγωγή της Mustang Mach-E σε πάνω από 200.000 μονάδες ετησίως έως το 2023.

It’s hard to produce Mustang Mach-Es fast enough to meet the incredible demand, but we are sure going to try. So starting in 2022 we are increasing production and expect to reach 200,000+ units per year for North America & Europe by 2023. That’s 3x our 2021 output. ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/xSMbuHxdEN

— Jim Farley (@jimfarley98) December 10, 2021