H Geely φορτίζει το μέλλον των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε λιγότερο από 5,5 λεπτά

Η Geely ανεβάζει τον πήχη στην ταχύτητα φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εξελίσσοντας μια νέα αρχιτεκτονική υψηλής τάσης 1.000 Volt, με στόχο να ξεπεράσει τις ήδη εντυπωσιακές επιδόσεις των συστημάτων 800V.

Όπως ανακοίνωσε η Geely, η νέα αυτή τεχνολογία εξελίσσεται με σκοπό να μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση μιας μπαταρίας υψηλής τάσης, φέρνοντας την εμπειρία χρήσης ενός EV πιο κοντά σε εκείνη ενός συμβατικού αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Εδώ και αρκετό καιρό η Geely έχει ήδη προχωρήσει στην ενσωμάτωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων 800V στα μοντέλα της, με την αρχιτεκτονική να περιλαμβάνει όχι μόνο την μπαταρία, αλλά και τους ηλεκτροκινητήρες, τους ελεγκτές ισχύος, τον ενσωματωμένο φορτιστή, την καλωδίωση και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

Από τα 800V στα 1.000V

Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής των δυνατοτήτων που έχουν ήδη επιτευχθεί στον τομέα της ταχυφόρτισης είναι το ομογάλακτο Lynk & Co 10. Σε σχετική δοκιμή που πραγαμτοποίηθηκε, το συγκεκριμένο μοντέλο χρειάστηκε μόλις 5 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για να αυξήσει το επίπεδο φόρτισης από το 10% στο 80%, ενώ για να φτάσει από το 10% στο 97% χρειάστηκε 8 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Παρά τις αναφορές ότι χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 900V, η πραγματική ονομαστική τάση της μπαταρίας των 95 kWh ανέρχεται στα 772,8V, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για σύστημα 800V.

Το επόμενο βήμα είναι πλέον η αρχιτεκτονική των 1.000V, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη από τη Geely. Παράλληλα, ο όμιλος εξελίσσει συστήματα μετάδοσης κίνησης που μπορούν να λειτουργήσουν σε ακόμη υψηλότερες τάσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα και με την υποδομή φόρτισης που αναπτύσσει ο όμιλος. Σύμφωνα με τη Geely, μέχρι τον Μάρτιο του 2026 είχαν κατασκευαστεί περισσότεροι από 2.100 φορτιστές με μία υποδοχή, υπό το σκέπη της ομόσταβλης της Zeekr, με μέγιστη ισχύ που φτάνει τα 1.500 kW. Ωστόσο, τα σημερινά μοντέλα δεν μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν πλήρως αυτή την ισχύ, όμως η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 1.000V δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίησή της από τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα του ομίλου.

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Η «κόντρα» της Geely με την BYD

Η πρόθεση της Geely να… ανέβει στα 1.000V φέρνει την κινεζική εταιρεία σε άμεση τεχνολογική αντιπαράθεση με την BYD και την τεχνολογία Flash Charging που η τελευταία έχει προ καιρού παρουσιάσει. Θυμίζουμε ότι η η τεχνολογία Flash Charging υπόσχεται μόλις 5 και 9 λεπτά αναμονής για την αναζωογόνηση της μπαταρίας από 10% σε 70% και σε 97% αντίστοιχα. Μάλιστα, ακόμα και σε extreme θερμοκρασίες -30°C, η φόρτιση από 20% έως 97% θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε όχι περισσότερα από 12 λεπτά.

Αυτή θα υποστηρίζεται από τη νέα μπαταρία Blade Battery 2.0, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα τροφοδοτεί περισσότερα από 10 μοντέλα «ευρείας κατανάλωσης» του ομίλου (από αυτοκίνητα της ίδιας της BYD μέχρι high-end οχήματα των θυγατρικών της, όπως τα Yangwang U7 και Denza Z9 GT) και θα αξιοποιεί την εν λόγω τεχνολογία σε συνδυασμό με ηλεκτρικό κύκλωμα 1.000V.