H Goodyear επεκτείνει τη συνεργασία της με μεγάλο όμιλο διαχείρισης φορτηγών

Η Goodyear και ο όμιλος διαχείρισης φορτηγών TIP επεκτείνουν την εικοσαετή συνεργασία τους για ακόμη πέντε χρόνια.

Η Goodyear και ο Όμιλος TIP έχουν επεκτείνει τη μακροχρόνια συνεργασία τους για άλλα πέντε έτη. Η ανανεωμένη συμφωνία σηματοδοτεί επίσης 20 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών. To TIP Group ειδικεύεται στη μίσθωση, ενοικίαση, συντήρηση και επισκευή φορτηγών και ρυμουλκούμενων, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως ψηφιακές λύσεις και μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Goodyear και ο Όμιλος TIP έχουν συνεργαστεί για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες του στόλου σε όλη την Ευρώπη. Η Goodyear έχει προμηθεύσει λύσεις ελαστικών υψηλής απόδοσης από τις εμπορικές της σειρές, προσαρμοσμένες στις λειτουργικές απαιτήσεις των στόλων της TIP και στις εξελισσόμενες προσδοκίες των πελατών της.

Καθώς οι συνθήκες και οι κανονισμοί της αγοράς εξελίσσονται, η βιωσιμότητα έχει γίνει βασικό επίκεντρο της συνεργασίας. Με τα πιο πρόσφατα ελαστικά εμπορικών φορτηγών της Goodyear, περιλαμβανομένης της σειράς KMax Gen-3, ο Όμιλος TIP μπορεί να προσφέρει στους πελάτες ελαστικά κατασκευασμένα με τουλάχιστον 40% βιώσιμα υλικά, διατηρώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του στόλου και την αντίσταση κύλισης με σήμανση Β για βελτίωση της απόδοσης καυσίμου.

Πέρα από την προμήθεια ελαστικών, η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης την παροχή υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη μέσω περισσότερων από 2.000 τοποθεσιών του Δικτύου Goodyear TruckForce, για να βοηθήσει τον Όμιλο TIP να ελαχιστοποιήσει τις απρογραμμάτιστες βλάβες, να βελτιστοποιήσει την απόδοση των ελαστικών και να διατηρήσει τα οχήματα στο δρόμο, ένας κρίσιμος παράγοντας για τους μεταφορείς.

Ο Όμιλος TIP αντιμετωπίζει επίσης τις προκλήσεις της αγοράς εκσυγχρονίζοντας τον στόλο και τις υπηρεσίες του. Οι επενδύσεις σε βιώσιμες λύσεις στόλου, προηγμένη τηλεματική και δυνατότητες ανακαίνισης βοηθούν τους πελάτες να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών στοιχείων, να βελτιώσουν τη συμμόρφωση και να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις αναγόμωσης της Goodyear παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών, μειώνουν τα απόβλητα, υποστηρίζουν την αποδοτικότητα των πόρων και βοηθούν στη διαχείριση του κόστους. Η διαχείριση περισσότερων από 90.000 φορτηγών, ρυμουλκούμενων και εξειδικευμένων περιουσιακών στοιχείων σε όλη την Ευρώπη σημαίνει ότι η αξιοπιστία είναι κρίσιμη. Συνδυάζοντας ελαστικά υψηλής απόδοσης και λύσεις κινητικότητας με την επιχειρησιακή εμπειρία, παρέχονται πιο αποτελεσματικές και πιο βιώσιμες λύσεις στόλου και, τελικά, μεγαλύτερη αξία.