Η αξία της Hyundai ξεπερνά τα 25 δισ. δολάρια, με τους Κορεάτες να βρίσκονται στην τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών, στα «Best Global Brands 2026».

Τα τελευταία χρόνια, η Hyundai επιδεικνύει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που αποτυπώνεται στον αριθμό των πωλήσεων, αλλά και στην εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τα αυτοκίνητα της γκάμας της.

Το 2025, διέθεσε παγκοσμίως 961.812 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 27% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα 275.669 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά και τα 634.990 υβριδικά. Φέτος, οι πωλήσεις είναι ήδη αυξημένες κατά 14,2%, με τον κορεατικό κολοσσό να οδεύει προς το 18ο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης.

Οπότε, δεν είναι τυχαίο ότι, η Hyundai Motor Company κατέκτησε την τέταρτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στα «Best Global Brands 2026» της Interbrand, με την αξία του εμπορικού της σήματος να φτάνει τα 25 δισ. δολάρια, πάνω από τεράστια σήματα, όπως αυτά της Ferrari και της Porsche. Οι μοναδικές που την ξεπέρασαν, είναι η Toyota με αξία 59,5 δισ. δολάρια, η Mercedes με 40,8 δισ. και η BMW με 38,4 δισ. δολάρια.

Άλματα προόδου από τη Hyundai

Η συνεχής άνοδος της Hyundai αντικατοπτρίζει τη διαρκή ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων κινητικότητας, την πρόοδο στην ανάπτυξη μελλοντικών πυλώνων, όπως η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) και τα οχήματα που καθορίζονται από λογισμικό (Software-Defined Vehicles – SDVs), καθώς και τη βαθύτερη σύνδεση με το ευρύ κοινό μέσω σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και δημιουργικών καμπανιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Από πλευράς αυτοκινήτων, το Tucson Hybrid είναι το κορυφαίο όλων, έχοντας τη μεγαλύτερη ζήτηση, όντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα SUV σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι είναι η λίστα «Best Global Brands» της Interbrand

Η λίστα «Best Global Brands» της Interbrand θεωρείται μία από τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις εμπορικών σημάτων παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η Interbrand αξιολογεί κορυφαία brands με βάση τρεις βασικές παραμέτρους:

Financial Analysis (Οικονομική Ανάλυση): Αξιολογεί την οικονομική απόδοση που παράγει το brand.

Role of Brand (Ρόλος του Brand): Μετρά την επίδραση της μάρκας στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή.

Brand Strength (Ισχύς του Brand): Αξιολογεί την ικανότητα του brand να δημιουργεί πιστότητα και να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη επιρροή του.

Για την ιστορία, να πούμε πως, τη μεγαλύτερη αξία ανεξαρτήτως τομέα, έχει η Apple με 514 δισ δολάρια, ακολουθεί η Microsoft με 443,7 δισ και τρίτη είναι η Google με αξία 389,3 δισ.