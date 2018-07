H κροατική Rimac είναι ο «τροφοδότης» του ηλεκτρικού Cupra e-Racer (+video)

Η κροατική Rimac, η εταιρεία που ίδρυσε το 2009 ο 30χρονος σήμερα Mate Rimac, έχει καταφέρει να τραβήξει το βλέμμα όλων τα τελευταία χρόνια. Το 2015, η εταιρεία τεχνολογίας -όπως αρέσκεται να την αποκαλεί ο δημιουργός της- από το Ζάγκρεμπ παρουσίασε το Concept One και στη φετινή Έκθεση της Γενεύης το Concept Two, ή αλλιώς το C_Two, ένα ηλεκτρικό κουπέ με ισχύ 1.914(!) ίππων, ροπή 2.300 Nm, τελική ταχύτητα 412 χλμ./ώρα και αυτονομία 650 χλμ. Η Rimac, που έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ολοσχερή καταστροφή ενός Concept One μετά από ένα ατύχημα του βρετανού παρουσιαστή της γνωστής σειράς The Grand Tour, Richard Hamond, στην Ελβετία, έχει ως κύριο αντικείμενό της την ανάπτυξη μπαταριών υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρων και ψηφιακών διεπαφών μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Η Rimac των 400 και πλέον εργαζομένων αναπτύσσει και παράγει, επίσης, ηλεκτρικά ποδήλατα σε συνεργασία με τη θυγατρική της, Greyp Bikes, η οποία ιδρύθηκε το 2013. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως από την Rimac προμηθεύεται μπαταρίες η Koenigsegg για την Regera και λίαν συντόμως η Aston Martin για την Valkyrie. Όλα τα παραπάνω, αλλά και η χαρακτηριστική ευελιξία της εταιρείας στον τομέα της έρευνας, τράβηξαν την προσοχή ενός μεγάλου ονόματος της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκηνής. Ο λόγος για την Porsche, η οποία εδώ και ένα σχεδόν μήνα αποτελεί, μετά τον Mate Rimac και τους κινέζους του Camel Group, τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο της κροατικής φίρμας, με συμμετοχή που αγγίζει το 10%.

Στο πλαίσιο του «επεκτατικού» πλάνου της Rimac εντάσσεται και η νεότερη συνεργασία της με τη Seat και την ομόσταβλη Cupra για την εξέλιξη του ηλεκτρικού e-Racer, μιας ηλεκτρικής αγωνιστικής κατασκευής, η οποία αποδίδει σταθερά 402 ίππους (300 kW) και στιγμιαία έως και 680 ίππους (500 kW), που περνούν στους πίσω τροχούς μέσω συστήματος Torque Vectoring κι ενός κιβωτίου μίας σχέσης. Οι μπαταρίες του, τις οποίες εξελίσσει και κατασκευάζει η Rimac, έχουν βάρος 450 κιλά. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η τελική ταχύτητα του Cupra e-Racer αγγίζει τα 270 χλμ./ώρα, με την επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 και 200 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται στα 3,2 δλ. και 8,2 δλ.

«Η ιστορία μας ξεκίνησε μέσα στους αγώνες και πάντα αισθανόμαστε μια ισχυρή σύνδεση και σχέση με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Πάνω από όλα, στόχος μας είναι να αποδείξουμε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του μέλλοντος είναι διασκεδαστικά, γρήγορα και συναρπαστικά. Η ευκαιρία συνεργασίας με την Cupra στο e-Racer και η εισαγωγή μιας εντελώς νέας κατηγορίας, της E-TCR στο e-Racing, αποτελεί μεγάλη ευθύνη για την Rimac. Αυτό το συναρπαστικό έργο θα μας οδηγήσει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες απόδοσης και ασφάλειας των αγωνιστικών αυτοκινήτων του μέλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Mate Rimac._Χ.Α.