H Land Rover πήγε τους Κινέζους στα δικαστήρια – Ποιο μοντέλο λένε ότι αντέγραψαν

Η JLR φέρεται να υποστηρίζει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να παραβίασε την πνευματική ιδιοκτησία της, χρησιμοποιώντας τεχνολογία και σχεδιαστικά στοιχεία δικού της μοντέλου.

Η Jaguar Land Rover (JLR) κινείται νομικά κατά κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με αφορμή το νέο SUV της τελευταίας, το οποίο φέρεται να παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με το εμβληματικό Land Rover Defender. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε έρευνες στα γραφεία της κινεζικής εταιρείας στην Ολλανδία.

Η JLR φέρεται να υποστηρίζει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να παραβίασε την πνευματική ιδιοκτησία της, χρησιμοποιώντας τεχνολογία και σχεδιαστικά στοιχεία του Defender για την ανάπτυξη του δικού της μοντέλου, σημειώνει το InsideEVs.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, δικαστικοί επιμελητές πραγματοποίησαν τον περασμένο Αύγουστο εφόδους σε δύο γραφεία της BYD στην Ολλανδία, έπειτα από αίτημα της Jaguar Land Rover. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία που σχετίζονται με την εξέλιξη του BYD Ti7.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Jaguar Land Rover υποψιάζεται ότι μηχανικοί της BYD ενδέχεται να αποσυναρμολόγησαν ένα Defender και να προχώρησαν σε αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), προκειμένου να μελετήσουν την τεχνολογία και την κατασκευή του κατά τη διαδικασία εξέλιξης του Ti7.

Η πρακτική της αντίστροφης μηχανικής δεν είναι ασυνήθιστη στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι κατασκευαστές συχνά αγοράζουν και αναλύουν ανταγωνιστικά μοντέλα για να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες και τις επιδόσεις τους. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι η BYD χρησιμοποίησε προστατευμένη τεχνολογία της JLR στο μοντέλο παραγωγής, τότε η υπόθεση αποκτά πολύ σοβαρότερες διαστάσεις.

Byd Ti 7

Οι ομοιότητες και η διαφορά στην τιμή

Οι σχεδιαστικές ομοιότητες μεταξύ του BYD Ti7 και του Land Rover Defender είναι εμφανείς, κυρίως λόγω της τετραγωνισμένης σχεδίασης και της επιβλητικής εμφάνισης των δύο SUV.

Η BYD παρουσίασε αρχικά το Ti7 στην Κίνα τον Σεπτέμβριο του 2025, με τιμή εκκίνησης κάτω από τα 27.000 δολάρια. Τον Απρίλιο παρουσίασε και μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με τιμή περίπου 29.900 δολάρια, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσουν ακόμη και από τον Ιανουάριο.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι εκδόσεις του Ti7 αναμένεται να ξεκινούν από περίπου 64.500 δολάρια (περίπου 58.000 ευρώ). Αντίθετα, η αντίστοιχη επταθέσια έκδοση του Land Rover Defender 110 κοστίζει σχεδόν 92.000 δολάρια (περίπου 82.000 ευρώ).

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Η σημαντική αυτή διαφορά τιμής ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η JLR προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Η Jaguar Land Rover έχει και στο παρελθόν εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες για την προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Μεταξύ άλλων, είχε κινηθεί νομικά κατά της βρετανικής Ineos και της κινεζικής Jiangling. Στην πρώτη περίπτωση έχασε τη δικαστική μάχη, ενώ το 2019 δικαιώθηκε στην υπόθεση κατά της Jiangling, καθώς το κινεζικό Landwind X7 κρίθηκε υπερβολικά όμοιο με το Range Rover Evoque.

Η BYD και η JLR αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση. Οι δικαστικές διαδικασίες αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με ολλανδικό δικαστήριο να καλείται να αποφασίσει εάν οι καταγγελίες της Jaguar Land Rover κατά της BYD μπορούν να προχωρήσουν.