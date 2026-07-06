H Lexus για Porsche και Honda: Έτσι χάνουν χρήματα με τα ηλεκτρικά τους μοντέλα

Η Lexus θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός της έχει χάσει πολλά χρήματα επενδύοντας σε πλατφόρμες που μπορούν να υποστηρίζουν μόνο αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, την ώρα που οι Ιάπωνες προτιμούν την ευελιξία και επωφελούνται από την τεχνολογία της Toyota.

Στην αυτοκινητοβιομηχανία, η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί σε στοίχημα. Ενώ κορυφαίοι κατασκευαστές αναθεωρούν τα πλάνα τους και έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές απώλειες, η Lexus επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση.

Η διαφοροποίηση της Lexus εντοπίζεται στη χρήση μιας πολυ-ενεργειακής πλατφόρμας, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάπτυξη υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην ίδια γραμμή παραγωγής.

Αν και η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δεν αποτελεί παρθενογένεση, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από Ευρωπαίους κατασκευαστές, πολλοί εξ αυτών την εγκατέλειψαν για χάρη αρχιτεκτονικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, αποδείχθηκε οικονομικά ασύμφορη για αρκετές εταιρείες.

Σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις της ηγεσίας της Toyota, κατασκευαστές όπως η Porsche και η Honda υπέστησαν σημαντικές ζημίες γιατί ανέπτυξαν αριχτεκτονικής που στερούνται ευελιξίας όταν η αγορά μεταβάλλεται.

Το νέο δάπεδο της Lexus, το οποίο εξελίσσεται στο κέντρο δοκιμών του Shimoyama, στοχεύει στην υπέρβαση των τεχνικών περιορισμών που παρουσιάζουν οι κοινές πλατφόρμες, διατηρώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι διπλό: αφενός επιτρέπει στην εταιρεία να προσαρμόζει άμεσα την παραγωγή ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς για υβριδικά, plug-in υβριδικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και αφετέρου διασφαλίζει την κερδοφορία των νέων μοντέλων από την πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορίας τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επερχόμενο ηλεκτρικό Lexus TZ, το οποίο προορίζεται για τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ και αναμένεται να είναι άμεσα κερδοφόρο, ένα επίτευγμα σχεδόν ανέφικτο για τα δεδομένα της αγοράς ηλεκτρικών.

Κλειδί η σχέση με την Toyota

Το κλειδί για την οικονομική υπεροχή της Lexus κρύβεται στη στενή… συγγένεια με την Toyota. Η κοινή χρήση πόρων, η συνεκμετάλλευση της τεχνολογικής ανάπτυξης και οι μαζικές αγορές εξαρτημάτων εξασφαλίζουν στη μάρκα χαμηλότερα κόστη παραγωγής.

Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στην ιαπωνική φίρμα να τιμολογεί τα μοντέλα της στα επίπεδα των παραδοσιακών Γερμανών ανταγωνιστών, όπως η BMW και η Mercedes, επιτυγχάνοντας όμως διψήφια ποσοστά κέρδους, τη στιγμή που τα περιθώρια κέρδους των γερμανικών premium κατασκευαστών περιορίζονται κοντά στο 5%.