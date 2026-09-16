H Lidl έθεσε σε λειτουργία το δικό της αυτόνομο φορτηγό

Η Einride και η Lidl σχεδιάζουν να επεκτείνουν την αρχική διαδρομή σε ένα πλήρες δίκτυο παραδόσεων πολλαπλών στάσεων.

Η εταιρεία αυτόνομων φορτηγών Einride και η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Lidl έθεσαν σε τακτική λειτουργία σε δημόσιους δρόμους στη Γερμανία το πρώτο αυτόνομο φορτηγό χωρίς καμπίνα, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τρίτη.

Το όχημα επιπέδου 4, χωρίς οδηγό, μεταφέρει εμπορεύματα μεταξύ ενός κέντρου διανομής της Lidl και ενός καταστήματος λιανικής, βάσει επίσημης άδειας από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών (KBA), η οποία αποτελεί την πρώτη έγκριση αυτού του είδους που χορηγείται στη χώρα, σημειώνει το Reuters.

Το φορτηγό χωρίς καμπίνα εκτελεί καθημερινές μεταφορές στο πλαίσιο της εφοδιαστικής διαδικασίας χωρίς ανθρώπινο οδηγό ή επόπτη ασφαλείας επί του οχήματος.

Η Einride και η Lidl σχεδιάζουν να επεκτείνουν την αρχική διαδρομή σε ένα πλήρες δίκτυο παραδόσεων πολλαπλών στάσεων.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών και στη βελτίωση της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περαιτέρω εφαρμογές σε άλλους τομείς δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας της Lidl, του Schwarz Group, βρίσκονται επί του παρόντος υπό συζήτηση.

Φωτογραφία: Einride

Η KBA της Γερμανίας χορήγησε την άδεια έπειτα από μια εκτενή διαδικασία επικύρωσης της ασφάλειας για πραγματικές οδικές συνθήκες, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η πλατφόρμα της Einride συνδυάζει αυτόνομους στόλους χωρίς καμπίνα, λογισμικό και ηλεκτρικά φορτηγά που οδηγούνται από ανθρώπους, με στόχο την απανθρακοποίηση, την αυτοματοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.