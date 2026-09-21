H Lucid φέρνει 25.000 ρομποταξί στην Ευρώπη

Η μονάδα αυτόνομης οδήγησης της Bolt θα συμβάλει στον καθορισμό των απαιτήσεων για τα οχήματα, το λογισμικό, την ασφάλεια και την εμπειρία των επιβατών.

Η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Lucid Group και η ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετακινήσεων Bolt, ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται για την ανάπτυξη υπηρεσιών μετακίνησης με αυτόνομα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την αναδυόμενη αγορά των ρομποταξί στην περιοχή.

Η συνεργασία αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη των ρομποταξί μετατοπίζεται από πιλοτικά προγράμματα προς την εμπορική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι εταιρείες αγωνίζονται να επεκτείνουν την κλίμακα των δραστηριοτήτων τους.

Η Uber, η Verne και η Pony.ai ξεκίνησαν τον Αύγουστο υπηρεσίες μετακίνησης με ρομποταξί στο Ζάγκρεμπ, ενώ η Waymo, που ανήκει στην Alphabet, δοκιμάζει αυτόνομα οχήματα στο Μόναχο, ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης λειτουργίας της στη Γερμανία στα τέλη του 2027, σημειώνει το Reuters.

Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις

Η Bolt σχεδιάζει να αναπτύξει 25.000 πλήρως αυτόνομα οχήματα Lucid σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να αυξήσει τον αυτόνομο στόλο της σε 100.000 οχήματα έως το 2035, σημειώνει το Reuters.

Τα οχήματα θα βασίζονται στην επικείμενη πλατφόρμα Midsize της Lucid και αναμένεται να χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική αυτόνομων οχημάτων Hyperion της Nvidia.

Η Lucid και η Bolt θα αναπτύξουν από κοινού μια πλατφόρμα οχημάτων έτοιμη να υποστηρίξει σύστημα αυτόνομης οδήγησης, σχεδιασμένη για αυτοματοποίηση Επιπέδου 4 (SAE Level 4). Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εντός καθορισμένων συνθηκών λειτουργίας και σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η μονάδα αυτόνομης οδήγησης της Bolt θα συμβάλει στον καθορισμό των απαιτήσεων για τα οχήματα, το λογισμικό, την ασφάλεια και την εμπειρία των επιβατών, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει τις υποδομές του στόλου, τα λειτουργικά συστήματα και τις συνεργασίες που απαιτούνται με τις πόλεις για μια ευρύτερη ανάπτυξη. Η Bolt προτίθεται να κατέχει και να λειτουργεί τον στόλο.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν επίσης ότι θα συνεργαστούν με εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής, προκειμένου να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών.

Η Lucid έχει ξεχωριστή συνεργασία για ρομποταξί στις ΗΠΑ με την Uber και την εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Nuro. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Uber έχει δεσμευτεί να αναπτύξει τουλάχιστον 35.000 οχήματα Lucid, συμπεριλαμβανομένου του SUV Gravity και μοντέλων από την επικείμενη πλατφόρμα Midsize, με την ανάπτυξη να ξεκινά φέτος.