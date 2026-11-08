H μάρκα που πούλησε 678.700 ηλεκτρικά σε 9 μήνες – Είναι No.1 στην Ευρώπη

H ευρωπαϊκή αυτή φίρμα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις, τις προκλήσεις στη διαμόρφωση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαική αυτοκινητοβιομηχανία από τις κινεζικές μάρκες, ο Όμιλος Volkswagen συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στην ηπειρωτική Ευρώπη, διατηρώντας ακλόνητη τη θέση του ως ο απόλυτος ηγέτης στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Πωλήσεις 678.700 ηλεκτρικών παγκοσμίως, οι 586.100 μονάδες στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, ο γερμανικός όμιλος διέθεσε συνολικά 6,01 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 678.700 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά. Αν και ο συνολικός παγκόσμιος όγκος των ηλεκτρικών σημείωσε μια ελαφρά υποχώρηση της τάξης του 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (717.700 μονάδες), η εικόνα στην Ευρώπη αποδεικνύεται τελείως διαφορετική.

Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη επιταχύνθηκαν εντυπωσιακά κατά το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του +20% στις παραδόσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή η θετική τροχιά οδήγησε το μερίδιο των ηλεκτρικών μοντέλων της Volkswagen στην Ευρώπη στο 20% επί του συνόλου των πωλήσεών της στο εννεάμηνο, έναντι 18% που ήταν έναν χρόνο πριν. Οι συνολικές πωλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο έφτασαν τις 586.000 μονάδες, επίδοση που δίνει στη μάρκα την πρώτη θέση στην κατάταξη με τις μάρκες που έχουν σημειώσει τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών.

Η συνολική παρουσία του VW Group στην ευρωπαϊκή ήπειρο παραμένει ισχυρή. Παραδόθηκαν 2.956.000 οχήματα ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, σημειώνοντας άνοδο 1,7%. Ειδικότερα, η Δυτική Ευρώπη κατέγραψε αύξηση 1,1%, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημείωσε άνοδο 5,3%. Ακόμα και στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 0,9%.

Διαβάστε ακόμη: Κίνηση ματ από τη Volkswagen; – Σκέψεις για παραγωγή αυτοκινήτων στην Τουρκία

Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά του VW Group

Στο πεδίο των πωλήσεων ανά μοντέλο, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει το Skoda Elroq, το οποίο αναδείχθηκε το απόλυτο bestseller του VW Group με 92.200 ταξινομήσεις. Ακολουθεί το δίδυμο Volkswagen ID.4 και ID.5 με 81.900 μονάδες, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Skoda Enyaq (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Coupé) με 72.700 πωλήσεις.

Σταθερά υψηλή ζήτηση καταγράφεται για το Volkswagen ID.3 (61.100 μονάδες), ενώ η Audi ενισχύει το ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο με τα Audi Q6 e-tron (50.400) και Audi Q4 e-tron (47.000). Το Volkswagen ID.7 έφτασε τις 47.500 παραδόσεις, ενώ το εμβληματικό Volkswagen ID. Buzz (μαζί με το Cargo) σημείωσε 42.000 πωλήσεις.

Τη δεκάδα των πιο επιτυχημένων ηλεκτρικών μοντέλων συμπληρώνουν το CUPRA Born με 29.000 μονάδες και το νέο Audi A6 e-tron με 27.600 μονάδες.