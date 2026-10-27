H μεγάλη συμφωνία των Τούρκων – Ποια μοντέλα των Fiat, Citroën, Opel και Peugeot κατασκευάζουν

Το έργο K9, ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί κοινή επένδυση της Koc Holding, του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της Τουρκίας, και της Stellantis, του παγκόσμιου ομίλου της αυτοκινητοβιομηχανίας που κατέχει τις μάρκες Fiat, Peugeot, Citroën και Opel.

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Tofas ξεκίνησε τη Δευτέρα την παραγωγή μιας νέας σειράς ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Προύσα, σημαντικό αυτοκινητοβιομηχανικό κέντρο της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Το έργο K9, ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί κοινή επένδυση της Koc Holding, του μεγαλύτερου επιχειρηματικού ομίλου της Τουρκίας, και της Stellantis, του παγκόσμιου ομίλου της αυτοκινητοβιομηχανίας που κατέχει τις μάρκες Fiat, Peugeot, Citroën και Opel, σημειώνει η Daily Sabah.

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Mehmet Fatih Kacir, δήλωσε ότι το έργο K9 θα προσθέσει στην Tofas, μια μακροχρόνια κοινοπραξία μεταξύ της Koc και της Stellantis, παραγωγική δυναμικότητα 100.000 οχημάτων ετησίως και θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας.

Θα δημιουργήσει επίσης νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για σχεδόν 100 εγχώριους προμηθευτές, δήλωσε ο Kacir κατά την τελετή έναρξης της παραγωγής στην Προύσα.

Η γραμμή παραγωγής βασίζεται σε μια πλατφόρμα πολλαπλών μορφών ενέργειας, η οποία προσφέρει στην Tofas ευελιξία στην παραγωγή και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την κατασκευή ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Προύσα, ανέφερε.

Η παραγωγή περιλαμβάνει μοντέλα των Citroën, Fiat, Opel και Peugeot, στο πλαίσιο στρατηγικής συμφωνίας που υπέγραψαν η Stellantis και η Tofas τον Σεπτέμβριο του 2025.

Περίπου το 20% της παραγωγής οχημάτων του project K9 θα εξάγεται, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tofas, Cengiz Eroldu. Το εργοστάσιο αύξησε πρόσφατα την παραγωγική του δυναμικότητα σε 500.000 οχήματα ετησίως.

Ο Samir Cherfan, διευθυντής επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Stellantis για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσε ότι το έργο αφορά πέντε μοντέλα: τα Fiat Doblo, Citroën Berlingo, Opel Combo, καθώς και τα Peugeot Rifter και Partner.

Όπως ανέφερε, η πλατφόρμα είναι επίσης έτοιμη για την παραγωγή ηλεκτρικών ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Ο Eroldu σημείωσε ότι τα Fiat Doblo και Opel Combo, τα οποία κατασκευάζονταν στο εργοστάσιο από το 2000 έως το 2023, επιστρέφουν στην Προύσα στο πλαίσιο του έργου. Ο Cherfan δήλωσε ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο περισσότεροι από 600.000 πελάτες αγόρασαν το Doblo.

Επένδυση 1 δισ. δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών

Ο Omer Koc, πρόεδρος της Koç Holding, δήλωσε ότι το K9 έρχεται σε συνέχεια του project K0, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε πέρσι.

Ανέφερε ότι η Koc και η Stellantis έχουν επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην Tofas κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, εκ των οποίων το ήμισυ κατευθύνθηκε στην έρευνα και ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τελικός στόχος είναι η παραγωγή 150.000 οχημάτων K9 ετησίως.

Ο Koc δήλωσε ότι τα οχήματα θα ενισχύσουν την ηγετική θέση της Τουρκίας στην παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι στόχος της Tofas είναι να αξιοποιήσει πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα, να προσφέρει στους πελάτες περισσότερα μοντέλα κατασκευασμένα στην εγχώρια αγορά και να συμβάλει στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

Οι συνομιλίες με τη Stellantis για την παραγωγή και άλλων νέων μοντέλων συνεχίζονται, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Koç, η Tofas έχει κατασκευάσει 7,5 εκατομμύρια οχήματα κατά τη διάρκεια μισού αιώνα λειτουργίας. Από το 2025, η Stellantis ανέθεσε στην Tofas τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων της στην Τουρκία, μια κίνηση που ο Koç χαρακτήρισε ισχυρή ένδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν οι δύο εταίροι ο ένας προς τον άλλον.

Η θέση της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού

Ο Kacir δήλωσε ότι οι ετήσιες εξαγωγές αγαθών της Τουρκίας έχουν αυξηθεί στα 283 δισεκατομμύρια δολάρια, από 36 δισεκατομμύρια δολάρια το 2002, ενώ οι εξαγωγές της αυτοκινητοβιομηχανίας ανήλθαν πέρυσι σε 41,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.

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Ανέφερε ότι περίπου το 60% των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία από το 2002 προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία παρήγαγε 1,5 εκατομμύριο μηχανοκίνητα οχήματα πέρσι, εκ των οποίων σχεδόν το 80% κατασκευάστηκε σε εργοστάσια κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών της ΕΕ, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών με εγχώριους εταίρους.

Πρόσθεσε ότι το 64% των εξαγωγών της τουρκικής βιομηχανίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων κατευθύνεται σε χώρες της ΕΕ, ενώ το 56% των εισαγωγών ανταλλακτικών προέρχεται από την Ένωση.

«Ο τρόπος για να επιτύχει η Ευρώπη οικονομίες κλίμακας είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με την Τουρκία, μια ταχέως αναπτυσσόμενη χώρα με πληθυσμό 86 εκατομμυρίων ανθρώπων», δήλωσε ο Kacir.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό 1,4% από το 2002, έναντι 5,3% για την Τουρκία. Παράλληλα, οι ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Τουρκία έχουν αυξηθεί από περίπου 300.000 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε 1,5 εκατομμύριο σήμερα.