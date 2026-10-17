H μεγαλύτερη ευθεία στον κόσμο (+video)

Ο αυτοκινητόδρομος εκτείνεται από το Haradh έως το Al Batha, έχει μήκος περίπου 256 χιλιόμετρα και διασχίζει την έρημο Rub Al-Khali.

O Highway 10 της Σαουδικής Αραβίας έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο σε μήκος ευθύγραμμο δρόμο στον κόσμο, ξεπερνώντας τον Eyre Highway της Αυστραλίας.

Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, καθώς το τεράστιο ευθύγραμμο τμήμα του Highway 10 εκτείνεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον προκάτοχο του ρεκόρ, προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια μοναδική διαδρομή μέσα από αχανείς εκτάσεις, με απρόσκοπτη θέα προς τον ορίζοντα.

Ο συγκεκριμένος «ασφάλτινος χάρακας» μήκους 256 χιλιομέτρων διασχίζει την τεράστια έρημο Rub Al-Khali, γνωστή και ως Empty Quarter (Κενή Συνοικία), σύμφωνα με το ndtv.com.

Αρχικά κατασκευάστηκε ως ιδιωτικός δρόμος για τον βασιλιά Fahd, ενώ ο Highway 10 προσφέρει μια μοναδική εμπειρία οδήγησης –χωρίς ούτε μία στροφή για μια εντυπωσιακά μεγάλη απόσταση.

Το Arab News επιβεβαιώνει το εντυπωσιακό μήκος της διαδρομής, επισημαίνοντας ότι εκτείνεται από το Haradh, μια πόλη γνωστή για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, έως το Al Batha, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τα Ρεκόρ Guinness, ο δρόμος διασχίζει την έρημο χωρίς καμία στροφή προς τα αριστερά ή τα δεξιά, αλλά ούτε και κάποια αξιοσημείωτη κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Το εντυπωσιακά ευθύ τμήμα απαιτεί περίπου 2 ώρες οδήγησης.

Προηγουμένως, το ρεκόρ του πιο ευθύγραμμου δρόμου κατείχε ο Eyre Highway, ένα τμήμα μήκους 146 χιλιομέτρων που συνδέει τη Δυτική Αυστραλία με τη Νότια Αυστραλία.

Παρότι η οδήγηση στη Highway 10 μπορεί να μοιάζει με το να ενεργοποιεί κανείς το cruise control και να αφήνει το αυτοκίνητο να κινείται σχεδόν αυτόματα, οι οδηγοί προειδοποιούνται να μην εφησυχάζουν.

Πληροφορίες που δημοσιεύονται στο dangerousroads.org επισημαίνουν ότι, παρά την απουσία στροφών, τα τροχαία ατυχήματα δεν είναι σπάνια. Το τοπίο της ερήμου κρύβει τους δικούς του κινδύνους, με τους οδηγούς να πρέπει να προσέχουν τις καμήλες που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο.

Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους κατασκευάστηκε ένας τόσο μακρύς και απόλυτα ευθύς δρόμος παραμένουν άγνωστοι. Ωστόσο, υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να χρησίμευε ως διαδρομή υψηλών ταχυτήτων για τον βασιλιά.

Ανεξάρτητα από την προέλευσή του, ο Highway 10 αποτελεί εντυπωσιακό δείγμα σύγχρονης μηχανικής και προσφέρει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία οδήγησης -αρκεί οι οδηγοί να διατηρούν την απαραίτητη εγρήγορση και προσοχή.