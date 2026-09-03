H νέα γέφυρα του Ντουμπάι που μειώνει τις διαδρομές από 10 σε 2 λεπτά

Το έργο έχει στρατηγική σημασία, καθώς βελτιώνει τη σύνδεση μεταξύ σημαντικών εμπορικών περιοχών.

Η Αρχή Οδών και Μεταφορών του Ντουμπάι (RTA) θα θέσει σε κυκλοφορία την Παρασκευή μια νέα γέφυρα δύο λωρίδων, η οποία θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία από το Dubai World Trade Centre (DWTC) και το One Central, μειώνοντας τον χρόνο διαδρομής προς την Al Mustaqbal Street από 10 λεπτά σε μόλις δύο λεπτά κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων.

Η γέφυρα, μήκους 500 μέτρων, αποτελεί το τελευταίο ορόσημο του έργου ανάπτυξης της Al Mustaqbal Street, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές και εκθεσιακές περιοχές του Ντουμπάι.

Το ευρύτερο έργο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση της Al Mustaqbal Street από τρεις σε τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του δρόμου κατά 33%, από 6.600 σε 8.800 οχήματα την ώρα, ενώ παράλληλα ο χρόνος διέλευσης σε ολόκληρο τον οδικό άξονα θα μειωθεί από 13 σε 6 λεπτά.

Ο Mattar Al Tayer, γενικός διευθυντής και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της RTA, δήλωσε ότι το έργο αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ντουμπάι για την επέκταση των μεταφορικών υποδομών, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με την αστική ανάπτυξη και την αυξανόμενη ζήτηση.

Όπως ανέφερε, το έργο εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει επίσης την αναδιαμόρφωση του κυκλικού κόμβου του World Trade Centre, όπου η κατασκευή έχει ξεπεράσει το 85%.

Η RTA αναμένεται να θέσει σε λειτουργία ακόμη μία γέφυρα, η οποία θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία από τη Sheikh Rashid Road προς την 2nd December Street. Θα ακολουθήσει η τελευταία γέφυρα τον Οκτώβριο, η οποία θα συνδέει την Al Majlis Street με την 2nd December Street.

Ο Al Tayer τόνισε ότι το έργο της Al Mustaqbal Street έχει στρατηγική σημασία, καθώς βελτιώνει τη σύνδεση μεταξύ σημαντικών εμπορικών περιοχών, όπως το DWTC, το Dubai International Financial Centre (DIFC), το Downtown Dubai και το Business Bay.

Πρόσθεσε ότι οι αναβαθμίσεις θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και εκθεσιακούς προορισμούς, ενισχύοντας τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τη δυνατότητα του Ντουμπάι να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Μπροστά από το χρονοδιάγραμμα

Η κατασκευή του συνολικού έργου έχει πλέον ξεπεράσει το 50% και βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Τον Φεβρουάριο του 2027, η RTA σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία τρεις σήραγγες συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου στη διασταύρωση της Al Mustaqbal Street με την Trade Centre Street.

Οι σήραγγες θα περιλαμβάνουν μία σήραγγα τριών λωρίδων προς την Ντέιρα, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 4.500 οχημάτων την ώρα, μία σήραγγα δύο λωρίδων που θα συνδέει την Al Mustaqbal Street με την Trade Centre Street, με χωρητικότητα 3.000 οχημάτων την ώρα, καθώς και μία μονή λωρίδα που θα εξυπηρετεί το One Central, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1.500 οχημάτων την ώρα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης νέους πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, διακοσμητικό φωτισμό, αναβαθμισμένες διασταυρώσεις και βελτιωμένες συνδέσεις μεταξύ των γύρω αναπτύξεων και των σταθμών του μετρό του Ντουμπάι.

Ντουμπάι

Σύμφωνα με την RTA, ο αναβαθμισμένος οδικός άξονας θα εξυπηρετεί περίπου 500.000 κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα όσους κατευθύνονται σε μεγάλους χώρους εκδηλώσεων, όπως το DWTC, όπου φιλοξενούνται διοργανώσεις όπως οι GITEX, Arabian Travel Market, Gulfood και WHX Dubai.

Συνολικά, τα έργα αυτά έχουν στόχο να βελτιώσουν την κυκλοφοριακή ροή σε ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους επιχειρηματικούς οδικούς άξονες του Ντουμπάι, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της πόλης.