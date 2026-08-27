H Nissan ανανεώνει το «ιαπωνικό» Ζ

Η Nissan ανανεώνει το Fairlady Z στην Ιαπωνία, συνδυάζοντας μια πιο καθαρή σχεδιαστική προσέγγιση με αλλαγές στην ανάρτηση, μεγαλύτερα φρένα και, κυρίως, την προσθήκη χειροκίνητου κιβωτίου στην κορυφαία έκδοση Nismo.

Η Nissan προχώρησε στην ανανέωση του Fairlady Z, της ιαπωνικής με άλλα λόγια εκδοχής του γνωστού Z, με το «φρεσκαρισμένο» μοντέλο να φέρνει μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές τόσο στην εμφάνιση όσο και στα δυναμικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, η ανανεωμένη εκδοχή του σπορ μοντέλου της Nissan έκανε επίσημα την εμφάνισή της στην Ιαπωνία, διατηρώντας τη γνώριμη φιλοσοφία, αλλά υιοθετώντας ένα πιο καθαρό και ρετρό εμπρός μέρος.

Η σημαντικότερη αισθητική διαφοροποίηση εντοπίζεται στη μάσκα. Η μεγάλη ενιαία γρίλια του σημερινού μοντέλου αντικαθίσταται από μια νέα, στο άνω μέρος της οποίας υπάρχουν λεπτές οριζόντιες γραμμές, ενώ χαμηλότερα το άνοιγμα είναι μεγαλύτερο, με τα δύο τμήματα να χωρίζονται από ένα στοιχείο στο χρώμα του αμαξώματος.

Εστιάζοντας στο… υπόλοιπο αμάξωμα, οι διαφορές-προσθήκες αφορούν στη νέα απόχρωση Unryu Green, μια σύγχρονη προσέγγιση του κλασικού Grand Prix Green της Nissan. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζεται με νέες ζάντες 19 ιντσών με σχεδίαση 10 ακτίνων, ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό οι αλλαγές είναι πιο περιορισμένες, με τη σημαντικότερη νέα επιλογή να αφορά την προσθήκη μιας ανοιχτόχρωμης δερμάτινης επένδυσης καθώς και βάσης για ασύρματη φόρτιση κινητού.

Περισσότερη έμφαση στη δυναμική συμπεριφορά του Ζ

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εμφάνιση. Η Nissan έχει διαφοροποιήσει το set-up της ανάρτησης, χρησιμοποιώντας αμορτισέρ με μεγαλύτερα έμβολα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και της απόκρισης του αυτοκινήτου. Παράλληλα, το ανανεωμένο Z αποκτά μεγαλύτερα φρένα, με την αναβάθμιση αυτή να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην κορυφαία έκδοση Nismo.

Για πρώτη φορά η συγκεκριμένη έκδοση αποκτά χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, ανταποκρινόμενη σε ένα από τα βασικά αιτήματα των φίλων του μοντέλου. Θυμίζουμε ότι μέχρι και σήμερα το Ζ Nismo προσφερόταν αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο. Η Nissan έχει παράλληλα προχωρήσει σε επεμβάσεις στην απόκριση του V6 κινητήρα, ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι πιο άμεση και έντονη.

Το ανανεωμένο Fairlady Z ξεκινά την εμπορική του πορεία από την Ιαπωνία, ενώ οι αλλαγές του μοντέλου αναμένεται να περάσουν και στις υπόλοιπες αγορές. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, το ανανεωμένο Z έχει ήδη παρουσιαστεί ως μοντέλο της χρονιάς 2027.