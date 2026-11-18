Ο επικεφαλής της Ford Ευρώπης, Jim Baumbick, χαρακτήρισε «αυτοκαταστροφικό» το ενδεχόμενο η Μεγάλη Βρετανία, η Τουρκία και το Μαρόκο να μην συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «Made in Europe» που ετοιμάζει η Ε.Ε.

Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θωρακίσει την εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία απέναντι στον κινεζικό ανταγωνισμό κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ, πλήττοντας τους ίδιους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, προειδοποιεί ο επικεφαλής της Ford Ευρώπης, Jim Baumbick.

Η Ε.Ε αφήνει έξω Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία και Μαρόκο

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το πρόγραμμα «Made in Europe», το οποίο είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Πράξης Βιομηχανικής Επιτάχυνσης (Industrial Accelerator Act) και θέτει αυστηρούς κανόνες τοπικής παραγωγής και προμήθειας εξαρτημάτων προκειμένου τα οχήματα να εξασφαλίζουν κρατικές επιδοτήσεις και να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Παρότι ο στόχος είναι να πιεστούν οι κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν εντός της Ε.Ε, ο μέχρι τώρα σχεδιασμός αφήνει εκτός χώρες-κλειδιά για την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Τουρκία και το Μαρόκο.

«Αυτοκαταστροφή» χαρακτηρίζει την απόφαση ο επικεφαλής της Ford Ευρώπης

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος της Ford Ευρώπης χαρακτήρισε την αλλαγή των κανόνων, πάνω στους οποίους οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν βασίσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως «τον ορισμό της αυτοκαταστροφής», τονίζοντας πως μια τέτοια κίνηση λειτουργεί ως αντικίνητρο για μελλοντικές επενδύσεις.

Για να αναδείξει το μέγεθος της αλληλεξάρτησης του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, ο κ. Baumbick έφερε ως παράδειγμα το Ford Transit, ένα από τα δημοφιλέστερα επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη. Το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από ομάδες μηχανικών στη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ περισσότερο από το 50% των εξαρτημάτων του προέρχεται από προμηθευτές της ΕΕ και πάνω από το 30% από τη Βρετανία και την Τουρκία.

Ωστόσο, επειδή η τελική του συναρμολόγηση πραγματοποιείται στην Τουρκία, με τα ισχύοντα σχέδια το Transit αποκλείεται από τον χαρακτηρισμό «Made in Europe», γεγονός που ανατρέπει τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς της εταιρείας λόγω της αιφνίδιας αλλαγής των κανόνων του παιχνιδιού.

Η ανησυχία αυτή δεν αφορά μόνο στη Ford, αλλά αντανακλά το κλίμα που επικρατεί στο σύνολο του κλάδου. Ο βρετανικός σύνδεσμος αυτοκινητοβιομηχανιών (SMMT) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών (ACEA) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός του Ηνωμένου Βασιλείου απειλεί μια ετήσια εμπορική σχέση ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της SMMT, Mike Hawes, να υπογραμμίζει πως οι δύο βιομηχανίες έχουν ανάγκη η μία την άλλη για να επιβιώσουν.

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Παράλληλα, η Τουρκία ασκεί έντονες πιέσεις για να συμπεριληφθεί στη λίστα, υπενθυμίζοντας ότι οι κοινές εφοδιαστικές αλυσίδες στηρίζουν περισσότερες από 250.000 θέσεις εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της επικείμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όπου θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις. Ήδη από τον περασμένο μήνα, η Γερμανία και η Γαλλία κατέληξαν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την ένταξη της Βρετανίας στο πλαίσιο του «Made in Europe», ωστόσο η οριστική έγκριση απαιτεί τη συναίνεση και των υπόλοιπων κρατών-μελών.

Πηγή: Reuters