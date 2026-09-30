H ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο έχει και…καταρράκτη (+video)

Το νερό σχηματίζει μια υδάτινη κουρτίνα πλάτους περίπου 300 μέτρων, η οποία πέφτει από ύψος περίπου 606 μέτρων προς τον ποταμό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης για την κατασκευή της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο, τα συνεργεία εντόπισαν έναν υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αντί να αντιμετωπίσουν το νερό ως πρόβλημα, το μετέτρεψαν σε έναν τεχνητό καταρράκτη ύψους 300 μέτρων.

Όταν πρόκειται για γέφυρες, η Κίνα κατασκευάζει πραγματικούς γίγαντες, όπως καμία άλλη χώρα. Μάλιστα, οι 50 από τις 54 ψηλότερες γέφυρες στον κόσμο βρίσκονται στην Κίνα. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η γέφυρα Huajiang Canyon, η οποία βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό που διασχίζει το φαράγγι. Ο χαρακτηρισμός της ως τεχνολογικό επίτευγμα μοιάζει σχεδόν ανεπαρκής.

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 2.890 μέτρα και κρέμεται από ένα κύριο άνοιγμα μήκους 1.420 μέτρων, ανάμεσα σε δύο πυλώνες. Με την κατασκευή της, πήρε το ρεκόρ από τη γέφυρα Duge, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα πιο πάνω και διασχίζει τον ίδιο ποταμό.

Πάνω από τη γέφυρα περνά ο αυτοκινητόδρομος Liuzhi-Anlong, ο οποίος διασχίζει την επαρχία Guizhou, μία από τις φτωχότερες και πιο απομονωμένες περιοχές της Κίνας. Για πολλές γενιές, το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής λειτουργούσε ως φυσικό εμπόδιο στην επικοινωνία της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι εργασίες για την κατασκευή της τεράστιας γέφυρας ξεκίνησαν στις αρχές του 2022 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025. Πλέον, η διάσχιση του φαραγγιού από τους κατοίκους απαιτεί μόλις περίπου ένα λεπτό, έναντι περίπου 70 λεπτών που χρειάζονταν προηγουμένως μέσω των παλιών ορεινών διαδρομών και των πορθμείων.

Η γέφυρα έχει επίσης εξελιχθεί σε σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο για την ιδιαίτερα ορεινή περιοχή.

Από υπόγειο νερό σε τεχνητό καταρράκτη

Η Huajiang Canyon Bridge διαθέτει, όμως, και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δύσκολα συναντά κανείς αλλού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διάνοιξης μιας σήραγγας κοντά στο ένα άκρο της γέφυρας, τα συνεργεία φέρεται να συνάντησαν μεγάλη ποσότητα νερού. Η παρουσία του δεν αποτέλεσε έκπληξη, δεδομένου ότι η Guizhou χαρακτηρίζεται από εκτεταμένους υπόγειους σχηματισμούς σε ασβεστολιθικά πετρώματα.

Ανησυχώντας ότι το νερό θα μπορούσε με την πάροδο του χρόνου να επηρεάσει τη δομή της γέφυρας, οι μηχανικοί αποφάσισαν να το διοχετεύσουν και να το αξιοποιήσουν αντί απλώς να το απομακρύνουν.

Κατασκευάστηκε έτσι μια δεξαμενή χωρητικότητας 4.000 κυβικών μέτρων, η οποία δεν εξυπηρετεί μόνο τη γέφυρα. Παρέχει νερό στον χώρο στάσης που βρίσκεται στην περιοχή, ενώ χρησιμοποιείται επίσης για την άρδευση καλλιεργειών στην πλευρά του Guanling.

Στη συνέχεια, μέρος του νερού αντλείται μέχρι το μέσο της γέφυρας και αφήνεται να πέσει ελεύθερα, δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό τεχνητό καταρράκτη. Το νερό σχηματίζει μια υδάτινη κουρτίνα πλάτους περίπου 300 μέτρων, η οποία πέφτει από ύψος περίπου 606 μέτρων προς τον ποταμό.

Μετά τη δύση του ήλιου, λέιζερ φωτίζουν τον καταρράκτη, μετατρέποντάς τον σε ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους επισκέπτες.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τον έχουν χαρακτηρίσει ως τον ψηλότερο τεχνητό καταρράκτη στον κόσμο.