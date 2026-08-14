H Tesla ανακοίνωσε την παραγωγή 10 εκατομμυρίων αυτοκινήτων

Η Tesla κατάφερε μέσα σε 6 χρόνια να δεκαπλασιάσει τις πωλήσεις της και να πετύχει ένα ορόσημο που κάποτε φαινόταν ασύλληπτο για μια μάρκα που κατασκευάζει αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

H Tesla, μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας, ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια παραγωγή της έσπασε το φράγμα των 10.000.000 αυτοκινήτων.

Πρόκειται για ένα ορόσημο που υπογραμμίζει την ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Το 2020, η παραγωγή της εταιρείας είχε μόλις ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα, χάρη στο εργοστάσιο που διατηρεί στο Fremont της Καλιφόρνια. Έξι χρόνια αργότερα, η παραγωγή αυτοκινήτων έχει ήδη δεκαπλασιαστεί, μολονότι η εταιρεία είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 9% το 2025.

Από το Model S στο Model Y

Η Tesla σημείωσε τις πρώτες της εμπορικές επιτυχίες με τα Model S και Model X, ωστόσο ήταν το Model 3 και το Model Y που έδωσαν σημαντική ώθηση στις πωλήσεις της φίρμας και την βοήθησαν να κυριαρχήσει ανάμεσα στις εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και όχι μόνο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Model Y έγινε το 2023 το αυτοκίνητο που σημείωσε τις περισσότερες πωλήσεις ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα και παράλληλα το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό τετράτροχο που καταφέρνει να πετύχει μια τέτοια διάκριση.

Η αύξηση της παραγωγή και των πωλήσεων της μάρκας οφείλεται κυρίως στην επέκταση του δικτύου των εργοστασίων Gigafactory της μάρκας. Εκτός από το εργοστάσιο στο Fremont, η εταιρεία άνοιξε το Gigafactory της Σαγκάης τον Ιανουάριο του 2020, εγκαινίασε το Gigafactory στη Γερμανία τον Μάρτιο του 2022 και εγκαινίασε το Gigafactory του Τέξας στο Ώστιν τον Απρίλιο του 2022.

Το μέλλον

Επόμενος στόχος της Tesla είναι να σπάσει το φράγμα των 15 και 20 εκατομμυρίων αυτοκινήτων αλλά για να το καταφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενισχύσει τη γκάμα της, η οποία αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει μόνο τα Model 3 και Model Y.