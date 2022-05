H Tesla είναι πιθανό να σταματήσει να παίρνει παραγγελίες

Τα προβλήματα με τις προμήθειες πρώτων υλών πλήττουν όλους τους κατασκευαστές. Και η Tesla φαίνεται πως δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μιλώντας στη σύνοδο Future of the Car που διοργάνωσαν οι Financial Times, o CEO της Tesla, Elon Musk, αποκάλυψε τη δραστική επίδραση των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά ανταλλακτικών και πρώτων υλών στην ικανότητα της Νο 1 εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκίνητων να παράγει αυτοκίνητα για να καλύψει τη ζήτηση.

«Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να πουλήσουμε όλα τα αυτοκίνητα που μπορούμε να φτιάξουμε. Επί του παρόντος, ο χρόνος παράδοσης για την παραγγελία ενός Tesla είναι γελοία μεγάλος. Το πρόβλημά μας δεν είναι η ζήτηση, είναι η παραγωγή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της Tesla.

Και πρόσθεσε: «Είναι πιθανό να σταματήσουμε να λαμβάνουμε παραγγελίες για οτιδήποτε πέρα από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κάποια χρονικά διαστήματα είναι περίπου ένα χρόνο μακριά. Η απογοήτευση είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες ένα αυτοκίνητο».

Ο Elon Musk είναι ένας από τους πολλούς πλέον CEO που εκφράζει την απογοήτευσή του για τους παρατεταμένους χρόνους παράδοσης τους τελευταίους μήνες, καθώς η προσφορά κρίσιμων εξαρτημάτων για την παραγωγή αυτοκινήτων συνεχίζει να περιορίζεται από μια σειρά από αντιξοότητες στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου κόστους υλικών, της έλλειψης ημιαγωγών και διάφορα ζητήματα που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα ζητήματα έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Tesla καθώς προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή της στα νέα της εργοστάσια στη Σαγκάη και στο Βερολίνο. Ο Elon Musk έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η εταιρεία δεν θα λανσάρει κανένα νέο προϊόν πριν από το 2023.

Η Tesla, όπως και αρκετοί άλλοι κατασκευαστές, αύξησε πρόσφατα τις τιμές σε όλη τη σειρά των προϊόντων της, σημειώνοντας ότι μέχρι να εκπληρωθούν πολλές από τις σημερινές παραγγελίες, το κόστος των πρώτων υλών θα έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το σημερινό ήδη διογκωμένο κόστος.

Παρόλα αυτά, η Tesla κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών το πρώτο τρίμηνο του 2022, παραδίδοντας 68% περισσότερα αυτοκίνητα παγκοσμίως από ότι την ίδια περίοδο πέρυσι. Τν ίδια στιγμή, η αμερικανική εταιρείας σημείωσε, την ίδια περίοδο, κέρδη της τάξης των 2 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ.