H Tesla ετοιμάζει νέο μοντέλο

Ο Elon Musk επιβεβαίωσε ότι η γκάμα της Tesla θα καλωσορίσει νέο μέλος.

Η Tesla εργάζεται πάνω σε ένα νέο μοντέλο, όπως επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk, μετά από ανάρτηση χρήστη της πλατφόρμας “X” ο οποίος ζητούσε ένα νέο αυτοκίνητο που θα προορίζεται για οικογένειες.

Όπως ανέφερε ισχυρός άνδρας της Tesla, το μοντέλο θα είναι «πολύ πιο εντυπωσιακό από ένα μίνι βαν», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει άλλες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Tesla ενδέχεται να ετοιμάζει ένα μεγάλο SUV με τρεις σειρές καθισμάτων, που θα αντλεί έμπνευση από το Cybertruck. Μια άλλη πιθανότητα είναι η επιμηκυμένη έκδοση του Model Y με τρεις σειρές καθισμάτων, η οποία ήδη πωλείται στην Κίνα.

Είναι ήδη γνωστό ότι τα Model X και Model S θα αποσυρθούν μέχρι το τέλος του έτους. Με αυτό τον τρόπο, ίσως απελευθερωθεί παραγωγική δυναμικότητα για ένα νέο αυτοκίνητο που θα ανανεώσει τη γηράσκουσα γκάμα της μάρκας.