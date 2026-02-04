H Toyota ανεβάζει τον πήχη – 6,7 εκατ. υβριδικά μοντέλα έως το 2028

Παρότι πρόκειται για εκτιμήσεις αναφοράς και όχι για δεσμευτικούς στόχους παραγωγής ή πωλήσεων, οι βλέψεις της Toyota αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη της στα υβριδικά οχήματα.

Η Toyota επιταχύνει τη στροφή της προς τα εξηλεκτρισμένα οχήματα, θέτοντας ως στόχο την αύξηση της παραγωγής υβριδικών και plug-in υβριδικών μοντέλων σε περίπου 6,7 εκατομμύρια μονάδες έως το 2028, δηλαδή κατά 30% υψηλότερα από τον στόχο που είχε θέσει για το 2026, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ρεπορτάζ του Nikkei.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο στοχεύει επίσης σε συνολική παγκόσμια παραγωγή περίπου 11,3 εκατομμυρίων οχημάτων το 2028, περίπου 10% υψηλότερη από το πλάνο του 2026.

Τα υβριδικά αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής, από περίπου 50% φέτος, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη έμφαση της Toyota στην υβριδική τεχνολογία ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της.

Η Toyota πάντως ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδεικτικές προβλέψεις που κοινοποιούνται σε ετήσια βάση σε προμηθευτές και συνεργάτες για σκοπούς προγραμματισμού, τονίζοντας ότι πρόκειται για εκτιμήσεις αναφοράς και όχι για δεσμευτικούς στόχους παραγωγής ή πωλήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η αναθεωρημένη προοπτική υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της Toyota στα υβριδικά οχήματα, καθώς η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί την άνιση υιοθέτηση των εξηλεκτρισμένων οχημάτων, τις ρυθμιστικές αλλαγές και τους περιορισμούς στις υποδομές στις παγκόσμιες αγορές, εξηγεί το Reuters.

To 2025, στην ελληνική αγορά η Toyota κατέγραψε 25.315 ταξινομήσεις και 16,3% μερίδιο αγοράς, διπλάσιο από τη δεύτερη μάρκα, κατακτώντας την 1η θέση στην αγορά επιβατικών οχημάτων.