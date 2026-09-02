H Toyota Celica επιστρέφει με υβριδικό κινητήρα και τετρακίνηση

Η Toyota ετοιμάζεται να επαναφέρει στο σύγχρονο αυτοκινητικό προσκήνιο τη Celica, ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στην ιστορία της. Και αυτές είναι οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν την επάνοδό της.

Η επιστροφή της Toyota Celica που είχε ήδη προαναγγελθεί το 2024 φαίνεται πλέον να περνά από το στάδιο της φημολογίας σε εκείνο ενός άμεσα υλοποιήσιμου project. Το θρυλικό όνομα, που έχει απουσιάσει από τη γκάμα της Toyota για περισσότερα από 15 χρόνια, αναμένεται να επιστρέψει ως ένα νέο σπορ κουπέ, το οποίο θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας της Gazoo Racing και θα λειτουργήσει ως ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας να επαναφέρει τα σπορ αυτοκίνητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Το σημαντικότερο στοιχείο αφορά το σύστημα κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης του βρετανικού Autocar, η νέα Celica εξελίσσεται ως υβριδική και τετρακίνητη, ένας συνδυασμός που παραπέμπει περισσότερο στη σύγχρονη φιλοσοφία των GR Yaris και GR Corolla παρά σε ένα συμβατικό υβριδικό μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας.

Η νέα Toyota Celica με κινητήρα 2,0 λίτρων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του κινητήρα. Η Toyota εξετάζει έναν νέο 4κύλινδρο τούρμπο με χωρητικότητα 2,0 λίτρων, καθώς ο μικρότερος των 1,6 λίτρων που χρησιμοποιείται στο GR Yaris δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εξέλιξη του μεγαλύτερου αυτού κινητήρα έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο το υβριδικό σύστημα να είναι είτε αυτοφορτιζόμενο είτε plug-in. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα για τους ανθρώπους της Toyota είναι να συνδυαστεί η αποδοτικότητα που προσφέρει η ηλεκτροκίνηση με τις επιδόσεις και τον «αναλογικό οδηγικό χαρακτήρα» που περιμένει κανείς από ένα θερμικό και υπερτροφοδοτούμενο ασφαλώς κινητήρα.

Σε κάθε περίπτωση, η Toyota επιθυμεί η νέα Celica να διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα του παρελθόντος. Η τετρακίνηση και ο τούρμπο κινητήρας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα μοντέλο που θα μπορεί να σταθεί απέναντι σε σύγχρονα σπορ αυτοκίνητα, με την υβριδική τεχνολογία να επιτρέπει στην Toyota να ανταποκριθεί στις ολοένα και πιο αυστηρές απαιτήσεις εκπομπών ρύπων.

Η εξέλιξη της Celica συνδέεται, μάλιστα, με την ευρύτερη αναδιοργάνωση της Gazoo Racing. Η Toyota φέρεται να σχεδιάζει μια πιο ολοκληρωμένη γκάμα σπορ μοντέλων, με την Celica να αποτελεί το entry-level μοντέλο και το νέο MR2 να το συμπληρώνει από διαφορετική θέση στην γκάμα.

Η επιστροφή της Celica αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που η Toyota εξελίσσει παράλληλα ένα νέο αγωνιστικό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ ενόψει 2027. Το πρωτότυπο που έχει εντοπιστεί σε δοκιμές παραπέμπει σχεδιαστικά στη Celica, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι το εμβληματικό αυτό όνομα θα έχει ξανά ενεργό ρόλο.