H βιαστική μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βλάπτει το περιβάλλον

Δεν το λέμε εμείς, αλλά υψηλόβαθμα στελέχη της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκηνής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανά της έχουν ξεκάθαρα θέσει ως στόχο την απαγόρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων που θα τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα – ήτοι με πετρελαιοκινητήρες, βενζινοκινητήρες και υβριδικές μονάδες – έως το 2035. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών ανθρώπων και στελεχών του κλάδου, αυτή η στρατηγική είναι πολύ επιθετική. Κάποιοι δε, όπως το αφεντικό της Renault, Luca de Meo, προχωρούν ένα βήμα παραπάνω δηλώνοντας ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Future of the Car που διοργάνωσαν τις περασμένες ημέρες οι Financial Times, ο Luca de Meo εξήγησε ότι η πολύ γρήγορη «αλλαγή» στην πλήρως ηλεκτρική κινητικότητα πιθανότατα δεν είναι η απάντηση για να σωθεί ο πλανήτης. Ο Ιταλός μάνατζερ, και ιθύνον νους πίσω από την ανασύνταξη δυνάμεων που επιχειρεί εν μέσω ουκ ολίγων προκλήσεων και προβλημάτων στην παγκόσμια αυτοκινητική σκακιέρα ο επικεφαλής του Groupe Renault, ξεκαθάρισε ότι η διάθεση όλων των οικονομικών πόρων σε τεχνολογίες που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ψαλιδίσει τις επενδύσεις σε κινητήρες που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να γίνουν πιο ρυπογόνοι.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η Renault είναι προφανώς πολύ αφοσιωμένη στα EVs. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα EV, και ίσως το υδρογόνο, μπορεί να είναι μια καλή λύση για ορισμένες εφαρμογές. Αλλά αν κοιτάξετε τα δεδομένα, είναι προφανές ότι οι πωλήσεις οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης – συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών – δεν έχουν φτάσει ακόμη στο αποκορύφωμά τους. Υπάρχουν προκλήσεις, σε κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό επίπεδο που πρέπει να ληφθούν υπόψη», είπε ο Luca de Meo.

Ένα άλλο πρόβλημα που επεσήμανε ο Luca de Meo κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του είναι η διαφορά τιμής ανάμεσα σε ένα συμβατικό και ηλεκτρικό όχημα. Επ’ αυτού, ο CEO του γαλλικού ομίλου είπε ότι η ισορροπία τιμών αναμένεται να επιτευχθεί το 2025, όμως, όπως ο ίδιος τόνισε, αυτό μπορεί να αλλάξει λόγω του «πληθωρισμού που επηρεάζει τις πρώτες ύλες».

Ο Luca De Meo δεν είναι το πρώτο στέλεχος του κλάδου που εκφράζει ανοιχτά την άποψη ότι η εσπευσμένη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσε πραγματικά να βλάψει το περιβάλλον και την κοινωνία. Πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του VW Group, Herbert Diess, δήλωσε ότι πιθανότητα είναι πολύ νωρίς για τον κλάδο να στραφεί εξ ολοκλήρου στην ηλεκτρική ενέργεια. Θέλοντας μάλιστα να υποστηρίξει την άποψή του αυτή, ο CEO της Νο 1 αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη προσέθεσε ότι η ζήτηση των πελατών πιθανώς να υπάρχει, αλλά οι υποδομές που υποστηρίζουν την κατασκευή και λειτουργία των EVs δεν είναι ακόμη έτοιμη.

Έντονος είναι ο σκεπτικισμός και από το στρατόπεδο της BMW. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group, Oliver Zipse, φαίνεται να μην υποστηρίζει ούτε και αυτός την πλήρη απαγόρευση πώλησης των αυτοκινήτων που τροφοδοτούνται με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πέρυσι, μάλιστα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μια τέτοια απόφαση θα έβλαπτε την BMW και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και δεν θα «βοηθούσε το κλίμα ή κανέναν άλλον».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε χθες και ο CEO της Stellantis, Carlos Tavares, ο οποίος δήλωσε στα πλαίσια της ίδιας συνόδου τα εξής:

«Πού είναι η καθαρή ενέργεια; Πού είναι οι υποδομές φόρτισης; Πού είναι οι πρώτες ύλες; Πού βρίσκονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι από την προμήθεια αυτών των πρώτων υλών; Ποιος εξετάζει την πλήρη εικόνα αυτού του μετασχηματισμού;».