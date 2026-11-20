Το νέο VW ID. Polo GTI Clubsport Concept είναι ένα εμπροσθιοκίνητο hot-hatch που αποδίδει 367 ίππους με μπλοκέ διαφορικό και roll bar που θέλει να δείξει πως μπορεί να μοιάζει το μέλλον των γρήγορων ηλεκτρικών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα ζωής της θρυλικής οικογένειας GTI, η Volkswagen θέλει να αποδείξει ότι η μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα δεν συνεπάγεται με συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση.

Για να δείξει πόσο… ενδιαφέρον μπορεί να γίνει ένα ηλεκτρικό GTI με καθαρόαιμες αγωνιστικές βλέπεις, η μάρκα παρουσίασε το νέο ID. Polo GTI Clubsport Concept. Το εντυπωσιακό αυτό πρωτότυπο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της έκθεσης Essen Motor Show που θα διεξαχθεί από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026.

Αποτελώντας το τέταρτο νέο μέλος που παρουσιάζεται φέτος υπό την ομπρέλα του εμβληματικού σήματος GTI, ακολουθώντας το Golf GTI EDITION 50, το νέο ID.3 GTI που θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στις αρχές του 2027, καθώς και το νέο ID. Polo GTI παραγωγής που είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία από τον Οκτώβριο, το ID. Polo GTI Clubsport Concept συνεχίζει μια τεράστια κληρονομιά που μετρά ήδη περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Παράλληλα, λειτουργεί ως προπομπός για το πώς η φιλοσοφία GTI μπορεί να μετεξελιχθεί στη νέα εποχή.

Είναι δίθυρο, έχει ενισχυμένους θόλους και αεροτομή που δεν περνά απαρατήρητη

Η σχεδίαση του ID. Polo GTI Clubsport Concept βασίζεται στην έκδοση παραγωγής του ID. Polo GTI, ωστόσο η εξωτερική του εμφάνιση έχει μεταμορφωθεί ώστε να εξυπηρετεί την υψηλότερη αεροδυναμική απόδοση και τη μέγιστη παραγωγή κάθετης δύναμης στην πίστα. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το πρωτότυπο είναι δίθυρο αντί για τετράθυρο.

Επιπλέον, οι θόλοι έχουν φουσκώσει εντυπωσιακά κατά 50 χιλιοστά σε κάθε πλευρά, στο εμπρός μέρος δεσπόζει ένας μεγάλος αγωνιστικός διαχύτης, ενώ το φαρδύτερο πίσω μέρος φιλοξενεί έναν ανασχεδιασμένο διαχύτη και μια μεγάλη πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα, η οποία προεξέχει πάνω από τη γραμμή της οροφής, εξασφαλίζοντας περισσότερη σταθερότητα.

Αποδίδει 367 ίππους και έχει μπλοκέ

Το πρωτότυπο βασίζεται στη πλατφόρμα MEB+, είναι επροσθιοκίνητο και η ισχύς του έχει εκτοξευθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί κατάφεραν να προσαρμόσουν στον εμπρός άξονα τον υψηλής ροπής ηλεκτροκινητήρα APP550, μια μονάδα που κανονικά προορίζεται για τον πίσω άξονα μεγαλύτερων μοντέλων της μάρκας, όπως το ID. Tiguan και το ID.7.

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Με αυτή την επέμβαση, η ισχύς αυξήθηκε κατά 141 ίππους σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής, φτάνοντας συνολικά τα 367 PS, καθιστώντας το αυτοκίνητο ως το ισχυρότερο εμπροσθοκίνητο ID μέχρι σήμερα. Για να τιθασευτεί μάλιστα αυτή η ισχύς στον εμπρός άξονα, το ID. Polo GTI Clubsport Concept εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό.

Σε συνδυασμό με τη λειτουργία Launch Control, το ηλεκτρικό hot-hatch πετυχαίνει το σπριντ μέχρι τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε μόλις 4,7 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχες αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική του οχήματος, καθώς η μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 52 kWh έχει ρυθμιστεί ώστε να μπορεί να αποδίδει στιγμιαία έως και 290 kW, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να αγγίζει τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο λαμβάνει την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC (Adaptive Chassis Control) ρυθμισμένη για χρήση σε πίστα, καθώς και τα νέα κεραμικά φρένα του συστήματος πέδησης one-box, που αντέχουν σε σκληρή καταπόνηση.

Χωρίς σύστημα infotainment και πίσω θέσεις

Το ίδιο… προσηλωμένο στην οδήγηση κλίμα επικρατεί και στην καμπίνα, αφού κάθε περιττό στοιχείο άνεσης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος infotainment, έχει αφαιρεθεί. Ο οδηγός και ο συνοδηγός κάθονται σε μπάκετ καθίσματα της Recaro που εξοπλίζονται με κόκκινες ζώνες ασφαλείας πέντε σημείων. Τα πίσω καθίσματα καθώς και ο χώρος αποσκευών έχουν ξηλωθεί και δίνουν τη θέση τους σε μια roll bar βαμμένη σε χρώμα Tornado Red.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ταμπλό, οι επενδύσεις των θυρών και πλήθος άλλων λεπτομερειών έχουν ντυθεί με σκούρο ύφασμα μικροϊνών ArtVelours και κόκκινες ραφές. Την εργασία αυτή, όπως και την υλοποίηση πολλών ακόμη τμημάτων του πρωτοτύπου, ανέλαβαν οι εκπαιδευόμενοι της Volkswagen, σε στενή συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης και τους σχεδιαστές της εταιρείας.