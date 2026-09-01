H Volvo επενδύει στη μεγαλύτερη αυτονομία των νέων plug-in υβριδικών μοντέλων της

Η Volvo ποντάρει περαιτέρω στην plug-in υβριδική τεχνολογία, αυξάνοντας σημαντικά την ηλεκτρική αυτονομία των μελλοντικών PHEV της.

Η Volvo ετοιμάζει μια σημαντική αναβάθμιση στη γκάμα των plug-in υβριδικών μοντέλων της με στόχο αφενός να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία, αφετέρου να καταστήσει την καθημερινή χρήση τους ακόμη πιο κοντά σε εκείνη ενός καθαρόαιμου EV.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κάνει τον γύρω του διαδικτύου της τελευταίες ημέρες, η σουηδική εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει μια νέα γενιά επαναφορτιζόμενων υβριδικών μοντέλων που θα μπορεί να καλύπτει έως και 160 χλμ. αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Volvo: Μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερα χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Volvo, καθώς τα plug-in υβριδικά μοντέλα αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της γκάμας της. Η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει αυξημένη ζήτηση για τα συγκεκριμένα μοντέλα, με τα XC60 και XC90 να βρίσκονται μεταξύ των αυτοκινήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην πορεία των PHEV. Μάλιστα, το 2025 η Volvo ξεπέρασε το ορόσημο παραγωγής ενός εκατομμυρίου plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.

Ο νέος σχεδιασμός της Volvo για τα επερχόμενα plug-in υβριδικά μοντέλα της προβλέπει σημαντική αύξηση στη χωρητικότητα των μπαταριών. Στο μεταξύ, η Volvo έχει ήδη παρουσιάσει στην Κίνα το XC70, ένα νέο plug-in υβριδικό SUV που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατεύθυνσης που ακολουθεί η εταιρεία. Το μοντέλο διαθέτει μπαταρία 39,6 kWh στην έκδοση Extended Range και προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χλμ. σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο πιστοποίησης CLTC, με την αντίστοιχη επίδοση σε ευρωπαϊκές συνθήκες μέτρησης να αναμένεται χαμηλότερη.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στη Volvo να διατηρήσει τα πλεονεκτήματα ενός υβριδικού συστήματος, προσφέροντας παράλληλα πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Για έναν οδηγό που μπορεί να φορτίζει συστηματικά το αυτοκίνητό του, η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Volvo έχει αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση. Η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά παράλληλα βλέπει τα PHEV ως σημαντικό ενδιάμεσο «σταθμό», ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς στις επιμέρους αγορές.