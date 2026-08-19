Habas: Ποια είναι και τι ετοιμάζει η νέα τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία

Ο όμιλος αρχικά θα εξελίξει δύο μοντέλα υπό την καθοδήγηση του πρώην αρχισχεδιαστή της Ferrari, κ. Frank Stephenson.

Η HABAŞ, η οποία απέκτησε το πρώην εργοστάσιο παραγωγής της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Honda στην περιοχή Gebze, στη βορειοδυτική Τουρκία, αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο της επιβατικό αυτοκίνητο έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με την τουρκική οικονομική εφημερίδα Ekonomim.

Το εγχείρημα θα καταστήσει τη HABAŞ τη δεύτερη τουρκική μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων που στηρίζεται κατά 100% σε εγχώρια κεφάλαια, μετά την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων Togg.

Ο όμιλος αρχικά θα εξελίξει δύο μοντέλα, ένα sedan και ένα crossover, ενώ σχεδιάζει να προσφέρει τρεις επιλογές κινητήρων: βενζινοκινητήρα, υβριδικό και plug-in υβριδικό.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει μεταγενέστερα σχέδια για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Το project υπό την καθοδήγηση σχεδιαστή της Ferrari και της McLaren

Στο εγχείρημα συμμετέχει ο Frank Stephenson, ο Αμερικανός σχεδιαστής που είναι γνωστός για τη δουλειά του σε κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων οι BMW, Ferrari και McLaren.

Σύμφωνα με την Ekonomim, η επίσημη ιστοσελίδα του Stephenson αναφέρει ότι εργάζεται πάνω στον σχεδιασμό μιας νέας τουρκικής μάρκας, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την εταιρεία.

Το έργο της ομάδας του αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού, από τον καθορισμό της σχεδιαστικής ταυτότητας της μάρκας και την τρισδιάστατη μοντελοποίηση έως την εξέλιξη των επιφανειών, την κατασκευή πήλινων μοντέλων και την υποστήριξη της μηχανολογικής εξέλιξης.

Η περιγραφή του project παραπέμπει επίσης σε σχέδια που καλύπτουν τις κατηγορίες sedan, crossover, SUV και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Προβλέπεται επένδυση περίπου 1 δισ. ευρώ

Το project αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, για την παραγωγή επαγγελματικών και επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις στελεχών της HABAŞ.

Το πρώην εργοστάσιο της Honda στο Gebze αναμένεται να αποτελέσει τη βάση παραγωγής των επιβατικών αυτοκινήτων, με τη HABAŞ να στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 75.000 οχημάτων.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία κατασκεύαζε μοντέλα Civic σεντάν στο εργοστάσιο του Gebze επί 24 χρόνια, προτού τερματίσει την παραγωγή στην Τουρκία το 2021. Στη συνέχεια, η HABAŞ απέκτησε τις εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία αγόρασε επίσης εξοπλισμό από το πρώην εργοστάσιο της Honda στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το κλείσιμό του, και μετέφερε μέρος αυτού του εξοπλισμού στην Τουρκία, σημειώνει η Daily Sabah.

Η HABAŞ δραστηριοποιείται παραδοσιακά στους τομείς της βιομηχανίας και των μετάλλων. Ο όμιλος έχει παρουσία ο σίδηρος και ο χάλυβας, η παραγωγή ενέργειας, τα βαρέα μηχανήματα, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και οι λιμενικές δραστηριότητες. Στον τομέα του αυτοκινήτου, κατασκευάζει λεωφορεία, midibus, οχήματα ρυμούλκησης και βαρέα φορτηγά.