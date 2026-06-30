Head-Up Display στο ποδήλατο; Και όμως γίνεται

Η Canyon κατασκεύασε ένα ποδηλατικό κράνος, το οποίο χρησιμοποιεί τη ζελατίνα του σαν μια ψηφιακή οθόνη που πάνω της προβάλλονται χρήσιμες πληροφορίες.

Η τεχνολογία του Head-Up Display (HUD) δεν αποτελεί πλέον προνόμιο μόνο των αυτοκινήτων. Η Canyon, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του ποδηλάτου, παρουσιάζει στην έκθεση Eurobike το πρωτότυπο Stingr Smart, ένα έξυπνο κράνος που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στην ασφάλεια και τις επιδόσεις των αναβατών.

Το Stingr Smart λειτουργεί ως μέρος του ευρύτερου συστήματος «έξυπνης» ασφάλειας “Canyon Predict”, αλλά μπορεί να σταθεί και ως αυτόνομη συσκευή. Η καρδιά της τεχνολογίας του βρίσκεται σε μια ανασυρόμενη εσωτερική ζελατίνα, η οποία λειτουργεί ως οθόνη Head-Up Display.

Εκεί προβάλλονται κρίσιμες πληροφορίες, όπως πιθανοί κίνδυνοι στον δρόμο, η συμπεριφορά των υπόλοιπων οχημάτων (για παράδειγμα, η ενεργοποίηση των πίσω φρένων τους), καθώς και οδηγικές συμβουλές.

Για να μην αποσπάται η προσοχή του αναβάτη από τον δρόμο, τα δεδομένα προβάλλονται αρχικά στην περιφερειακή του όραση. Αν όμως υπάρξει κάποιος άμεσος κίνδυνος, το σύστημα κλιμακώνει την προειδοποίηση, φέρνοντας το μήνυμα στο κέντρο της οθόνης.

Πέρα από τα συστήματα ασφάλειας, όπως το Terrain Assist και το Distance Assist, το κράνος απευθύνεται και στους λάτρεις των επιδόσεων. Χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει το ταχύμετρο στο τιμόνι, ο ποδηλάτης βλέπει στη ζελατίνα του την ταχύτητα, την απόσταση, τον χρόνο, τα Watt της δύναμής του, ακόμα και τους καρδιακούς του παλμούς, οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν απευθείας από το κράνος.

Επιπλέον, μέσω συνδεσιμότητας Bluetooth και ANT+, προβάλλονται πληροφορίες για τις αλλαγές των ταχυτήτων ή το επίπεδο της μπαταρίας του ηλεκτρικού ποδηλάτου.

Σε πρώτο πλάνο η ασφάλεια

Ο χειρισμός όλων αυτών των λειτουργιών γίνεται με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς ο αναβάτης να πάρει τα χέρια του από το τιμόνι. Το κράνος ενσωματώνει ένα ακουστικό σύστημα κοντά στο αυτί και ένα μικρόφωνο, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο μέσω φωνητικών εντολών. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να ακούσει οδηγίες πλοήγησης, να δεχτεί κλήσεις ή να στείλει μηνύματα στην ποδηλατική του παρέα.

Ακόμα και η ίδια η ζελατίνα είναι μηχανοκίνητη: με μια φωνητική εντολή ή το πάτημα ενός κουμπιού στο εξωτερικό κέλυφος, ανασύρεται και κρύβεται μέσα στο κράνος, περνώντας μάλιστα από έναν ενσωματωμένο υαλοκαθαριστήρα που καθαρίζει την εξωτερική της επιφάνεια.

Ακόμα και αν κάποιος επιλέξει να οδηγήσει ένα συμβατικό ποδήλατο χωρίς την τεχνολογία Predict, το Stingr Smart μπορεί να συνδεθεί με ένα smartphone και να προβάλλει εξατομικευμένες πληροφορίες.