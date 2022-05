Herbert Diess: Δεν περιμέναμε ότι η Tesla θα ήταν τόσο γρήγορη και καλά προετοιμασμένη

Το αφεντικό της VW παραδέχεται ότι η Tesla έχει το επάνω χέρι στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας και πως η εταιρεία του δεν θα εγκαταλείψει τη… μάχη απέναντί της.

Το VW Group αντιμετωπίζει έναν… δύσκολο δρόμο μπροστά του προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο μέχρι το 2025, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου Herbert Diess, παραδεχόμενος ότι ο αντίπαλος του – λέγε με Tesla – είναι ισχυρότερος από το αναμενόμενο.

«Θα είναι ένας σκληρός αγώνας, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε», δήλωσε το αφεντικο του VW Group στο συνέδριο Future of the Car που διοργάνωσαν οι Financial Times. «Πρέπει να πω ότι δεν περιμέναμε ότι ο κύριος ανταγωνιστής μας στις ΗΠΑ θα ήταν τόσο γρήγορος και καλά προετοιμασμένος», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι ο Herbert Diess επικρίθηκε έντονα πέρυσι για τις τακτικές αναφορές στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Tesla καθώς και για τις επισημάνσεις του για την ευελιξία και την ταχύτητα της αμερικανικής εταιρείας, η οποία ασκεί έντονη πίεση στις καθιερωμένες δομές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Tesla φέτος άνοιξε το πρώτο της ευρωπαϊκό Gigafactory κοντά στο Βερολίνο, αμφισβητώντας ανοιχτά την VW, καθώς και τους υπόλοιπους Γερμανούς κατασκευαστές, «εντός έδρας».

Στα πλαίσια των ίδιων δηλώσεών του ο Herbert Diess είπε ότι εξακολουθεί να βλέπει την πιθανότητα η VW να καταφέρει να ξεπεράσει την Tesla και να γίνει η Νο. 1 εταιρεία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2025.

Όσον αφορά την αγορά των ΗΠΑ, όπου η VW στοχεύει να υπερδιπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της στο 10%, ο Herbert Diess είπε ότι αυτό θα απαιτούσε ένα επιπλέον εργοστάσιο καθώς και τοπική παραγωγή μπαταριών.