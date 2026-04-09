Honda για Κίνα: «Δεν έχουμε καμία πιθανότητα απέναντι σε αυτό»

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε εντυπωσιασμένη από την ταχύτητα εξέλιξης καινούργιων προϊόντων στην Κίνα.

Εντυπωσιασμένος από την ταχύτητα εξέλιξης καινούργιων μοντέλων και τον βαθμό αυτοματοποίησης των κινεζικών εργοστασίων δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Honda, Toshihiro Mibe, κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο στη Σαγκάη, τον περασμένο μήνα.

Κατά την επίσκεψη του σε μονάδα παραγωγής που ανήκει σε έναν από τους προμηθευτές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Mibe αντίκρισε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο όπου κυριαρχούν τα ρομπότ. Πρόκειται για έναν από τους λόγους που η Κίνα μπορεί να δημιουργεί νέα μοντέλα με ταχύτητα που αφήνει πολύ πίσω τους Ιάπωνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς κατασκευαστές.

Ειδικότερα, οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο στο μισό χρόνο από τους Ευρωπαίους ή Ιάπωνες ανταγωνιστές τους, δηλαδή σε 18 έως 24 μήνες, με αντίστοιχη διαφορά στο κόστος ανάπτυξης — περίπου όσος χρόνος χρειάστηκε, σύμφωνα με τη Renault, για την ανάπτυξη του νέου Twingo E-Tech. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το μικρό αυτοκίνητο πόλης της γαλλικής εταιρείας υποστηρίχθηκε από το κέντρο R&D της στην Κίνα, όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα. «Δεν έχουμε καμία πιθανότητα απέναντι σε αυτό», δήλωσε ο Mibe, σύμφωνα με το Nikkei Asia.

Η Honda δραστηριοποιείται στην Κίνα σε συνεργασία με τις Dongfeng και GAC, παράγοντας τόσο μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στην Κίνα, η Honda βρίσκεται σε πτώση για πέντε συνεχόμενα έτη, καθώς ο μέσος Κινέζος καταναλωτής προτιμά ολοένα και περισσότερο να αγοράζει αυτοκίνητα από αμιγώς κινεζικές μάρκες. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες, με αποτέλεσμα να στρέφουν το βλέμμα τους σε άλλες αγορές.