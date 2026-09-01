Honda – Nissan: Κοινό λογισμικό για οχήματα νέας γενιάς

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2024 τις συζητήσεις για τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αναπτύξει κοινό λογισμικό.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες Nissan και Honda ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι θα αναπτύξουν κοινό λογισμικό, εμβαθύνοντας τη συνεργασία τους σε μια πιο προηγμένη τεχνολογία αυτοκινήτων.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν να εισαγάγουν το λογισμικό σε οχήματα επόμενης γενιάς από το 2029 και μετά, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

H Nissan και η Honda είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2024 τις συζητήσεις για τη δημιουργία πλατφόρμας που θα αναπτύξει κοινό λογισμικό.

Το λογισμικό έχει γίνει ένα βασικό πεδίο μάχης για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς τα οχήματα εξοπλίζονται με πιο αυτόνομες λειτουργίες, σημειώνει το Reuters.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σημαντικά σε λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν λειτουργίες που κυμαίνονται από την υποβοήθηση του οδηγού και την ψυχαγωγία έως τις ασύρματες ενημερώσεις, αυξάνοντας το κόστος ανάπτυξης.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης την αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν κερδίσει έδαφος σε αγορές όπως η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία με ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα με προηγμένες λειτουργίες λογισμικού.

Η συμφωνία έρχεται μετά από περισσότερο από ένα χρόνο αφότου εγκατέλειψαν τις συνομιλίες για ενδεχόμενη συγχώνευση που θα είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.

Η Mitsubishi Motors ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη συνεργασία και ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες.