Honda: Ο δρόμος του μέλλοντος θα φορτίζει τα αυτοκίνητα εν κινήσει

Η δημόσια επίδειξη της νέας τεχνολογίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027.

Η Honda ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια νέα τεχνολογία που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αυτή τη φορά, η λύση δεν αφορά την ταχύτερη αντικατάσταση των μπαταριών ούτε την ανάπτυξη ισχυρότερων σταθμών φόρτισης. Αντίθετα, στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου τύπου δρόμου που θα επιτρέπει τη φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Για τον σκοπό αυτό, η Honda ένωσε τις δυνάμεις της με τις ιαπωνικές εταιρείες Taisei Corporation και Taisei Rotec.

Οι τρεις εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει το σύστημα Wire Power Transfer Road System, το οποίο βασίζεται στη μαγνητική σύζευξη και θα επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας προς τα ηλεκτρικά οχήματα κατά τη διάρκεια της κίνησής τους.

Η δημόσια επίδειξη της νέας τεχνολογίας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027, ημερομηνία έναρξης του νέου οικονομικού έτους στην Ιαπωνία.

Η Honda εργάζεται πάνω στην τεχνολογία από το 2021

Η Honda ξεκίνησε να εξετάζει μια τέτοια τεχνολογία ήδη από το 2021, ενώ από το 2025 πραγματοποιεί έρευνες για το σύστημα μαγνητικής σύζευξης μαζί με τους συνεργάτες της.

Μέχρι σήμερα, οι τρεις εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει πειράματα και δοκιμές σε έναν δρόμο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Future Technology Field.

Στο πλαίσιο αυτών των δοκιμών, η Honda και η Taisei εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας, τη δομή της ασφάλτου και τις μεθόδους κατασκευής των ειδικών δρόμων.

Πώς θα φορτίζονται τα αυτοκίνητα ενώ κινούνται;

Το νέο σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

– Πηγή συνεχούς ρεύματος (DC): εγκαθίσταται στο επίπεδο του εδάφους και τροφοδοτεί το σύστημα με ηλεκτρική ενέργεια.

– Σύστημα διανομής και μετάδοσης ενέργειας: συνδέει μέσω συνεχούς ρεύματος πολλαπλές μονάδες μετάδοσης ενέργειας που είναι ενσωματωμένες στο οδόστρωμα.

– Μονάδα λήψης ενέργειας: τοποθετείται κάτω από το όχημα και επιτρέπει τη λήψη της ενέργειας που μεταδίδεται από τον δρόμο.

Με αυτόν τον τρόπο, η ενέργεια θα μπορεί να μεταφέρεται από τις μονάδες που είναι ενσωματωμένες στο οδόστρωμα προς το όχημα, χωρίς να απαιτείται η στάση του σε σταθμό φόρτισης.

Δοκιμές αντοχής και ασφάλειας πριν από την εφαρμογή

Η Honda και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν να κατασκευάσουν ένα ειδικό τμήμα δρόμου για δοκιμές προς το τέλος του 2026. Εκεί θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι για την αξιολόγηση διαφόρων χαρακτηριστικών του συστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μακροχρόνια αντοχή, με δοκιμές που θα προσομοιώνουν ένα εκατομμύριο διελεύσεις τροχών πάνω από το σύστημα.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές επιδόσεων, καθώς και αξιολογήσεις των μέτρων που απαιτούνται σε περίπτωση διαρροής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

Εφόσον η τεχνολογία αποδειχθεί αξιόπιστη και ασφαλής, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ηλεκτροκίνηση, περιορίζοντας την ανάγκη για συχνές στάσεις φόρτισης και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι υποδομές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.