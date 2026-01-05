Honda: Παρατείνεται η αναστολή παραγωγής σε εργοστάσια λόγω ημιαγωγών

Η Honda διευκρινίζει ότι ο αριθμός των οχημάτων που επηρεάζονται από την αναστολή λειτουργίας είναι ελεγχόμενος και δεν θα επηρεαστούν οι παραδόσεις σε πελάτες.

Πλήγμα λόγω έλλειψης ημιαγωγών έχει υποστεί η Honda, με αποτέλεσμα να παρατείνει την αναστολή παραγωγής αυτοκινήτων σε τρία εργοστάσιά της στην Κίνα.

Τα εργοστάσια της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας που λειτουργούν σε συνεργασία με την Guangzhou Automobile Group (GAC), επρόκειτο να επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, αλλά τελικά θα συνεχίσουν την παραγωγή αυτοκινήτων στις 19 Ιανουαρίου, όπως ανέφεραν αρχικά πηγές του Reuters και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την ίδια την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η διαταραχή ακολουθεί καθυστερήσεις στις παραδόσεις τσιπ της Nexperia, μιας ολλανδικής θυγατρικής της κινεζικής εταιρείας Wingtech, η οποία έχει αναγκάσει ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων να μειώσουν την παραγωγή οχημάτων τους τελευταίους μήνες, επισημαίνει το Reuters.

Σύμφωνα με τη Honda, ο αριθμός των οχημάτων που επηρεάζονται από «αυτή τη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή στην παραγωγή είναι σχετικά ελεγχόμενος και η χαμένη παραγωγή αναμένεται να ανακτηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς να επηρεαστούν οι παραδόσεις προϊόντων προς τους πελάτες».

Νωρίτερα, στα μέσα Δεκεμβρίου, η Honda ανακοίνωσε αναστολή παραγωγής σε ορισμένα εργοστάσια στην Ιαπωνία και την Κίνα λόγω έλλειψης ημιαγωγών.

Παράλληλα, εξαιτίας της έλλειψης ημιαγωγών η αυτοκινητοβιομηχανία είχε μειώσει την παραγωγή της και σε εργοστάσια στη Βόρεια Αμερική από τα τέλη Οκτωβρίου έως και τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.