Horner: Αποζημίωση – μαμούθ από τη Red Bull

Tο συνολικό κόστος για τη Red Bull αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Christian Horner αποχώρησε από τη Red Bull έπειτα από μια μακρά περίοδο ως επικεφαλής και CEO, μετά από μια ταραχώδη περίοδο 18 μηνών. Η εξέλιξη ήρθε αφού κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά από γυναίκα συνάδελφό του -μια καταγγελία την οποία ο ίδιος αρνήθηκε και η οποία απορρίφθηκε δύο φορές έπειτα από έρευνες.

Ο 52χρονος είχε συμβόλαιο με τη Red Bull έως το 2030, όμως η οικονομική έκθεση της Red Bull Technology Limited για το 2025 αποκαλύπτει το τεράστιο ποσό που έλαβε κατά την αποχώρησή του.

Οι οικονομικές καταστάσεις που κατατέθηκαν στο Companies House δείχνουν πληρωμή ύψους 79 εκατ. ευρώ ως «αποζημίωση για απώλεια της θέσης».

Υπάρχουν επίσης 10,60 εκατ. ευρώ για «εταιρικές εισφορές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα», γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος για τη Red Bull αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες απορρίφθηκαν μετά από δύο ξεχωριστές έρευνες.

Ο Horner είχε γίνει συνώνυμο με τη Red Bull, καθώς βρισκόταν στο τιμόνι της ομάδας από την ίδρυσή της το 2005. Αποχώρησε τον Ιούλιο του 2025, 17 μήνες μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και καταναγκαστική, ελεγκτική συμπεριφορά που διατυπώθηκαν από γυναίκα εργαζόμενη.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Red Bull δείχνουν ότι ο Horner παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του CEO στις 12 Αυγούστου 2025. Αυτή είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται ονομαστικά στο έγγραφο των 46 σελίδων, όμως οι επιπτώσεις της αποχώρησής του αναφέρονται από τους διευθυντές της εταιρείας.

«Εκτός πίστας, η περίοδος σηματοδότησε μια μετάβαση στην ανώτερη διοίκηση, με την αποχώρηση του επί μακρόν CEO και τον διορισμό διαδόχου για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας και σταθερότητας», αναφέρει το έγγραφο.

Σημειώνεται επίσης ότι «οι αυξήσεις στη βάση κόστους οφείλονται κυρίως στις δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων». Παρ’ όλα αυτά, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 6,5% κατά την ίδια περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Red Bull τερμάτισε τρίτη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Ο Horner, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Spice Girl, Geri Halliwell, έχει παραμείνει εκτός Formula 1 από την απόλυσή του, αν και εθεάθη στο Βρετανικό Grand Prix το περασμένο καλοκαίρι, σημειώνει η Mirror.

Έχει δηλώσει δημοσίως ότι επιθυμεί να ενταχθεί στη Ferrari, με την ιταλική ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση στήριξης προς τον επικεφαλής της, Fred Vasseur.

Ο Horner έχει επίσης συνδεθεί με πιθανή μετακίνησή του στην Alpine, καθώς και στην Aston Martin, όπου ήδη εργάζεται ο πρώην σχεδιαστής της Red Bull, Adrian Newey.

Ο Horner, ο οποίος υπό την ηγεσία του είδε τη Red Bull να κατακτά οκτώ πρωταθλήματα οδηγών και έξι πρωταθλήματα κατασκευαστών κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών του στην ομάδα, αντικαταστάθηκε από τον Γάλλο Laurent Mekies.

Ο Mekies προήχθη από τη δεύτερη ομάδα της Red Bull, τη Racing Bulls, για να αναλάβει τη θέση του.