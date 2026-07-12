Huayra 70 Derecho: Γιορτάζοντας τα 70 χρόνια ζωής του Horacio Pagani

Η Pagani θα παρουσιάσει στο Goodwoord τη νέα Huayra 70 Derecho για να τιμήσει τα 70ά γενέθλια του ιδρυτή της, Horacio Pagani.
Η επέτειος των 70ών γενεθλίων του Horacio Pagani συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων. Στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, η φίρμα επέλεξε να συνεχίσει τους εορτασμούς αποκαλύπτοντας τη Huayra 70 Derecho.
Πρόκειται για μια δημιουργία περιορισμένης παραγωγής, η οποία αποτελεί το δεύτερο από τα συνολικά τρία μοντέλα Huayra 70 που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για να τιμήσουν τον ιδρυτή της εταιρείας.
Το συγκεκριμένο hypercar φέρει την υπογραφή του εξειδικευμένου τμήματος Grandi Complicazioni της Pagani, το οποίο αναλαμβάνει τις πιο σύνθετες και εξατομικευμένες παραγγελίες. Εξωτερικά, η Huayra 70 Derecho ξεχωρίζει από τη δίτονη φιλοσοφία της, όπου το αμάξωμα σε απόχρωση Pearl Orange συνδυάζεται με μπλε λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συγκεκριμένος χρωματικός συνδυασμός προσδίδει μια αίσθηση διαρκούς κίνησης προς τα εμπρός, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την περίτεχνη πλέξη «ψαροκόκαλο» των ανθρακονημάτων.
Οι αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις εκτείνονται σε κάθε σημείο του αμαξώματος. Το roadster διαθέτει εξαρτήματα από κατεργασμένο αλουμίνιο με ανοδιωμένο φινίρισμα Glossy Titanium. Η εικόνα συμπληρώνεται από τροχούς 20 ιντσών εμπρός και 21 ιντσών πίσω, μια επιβλητική πίσω πτέρυγα, καθώς και μια εισαγωγή αέρα που δεσπόζει πάνω από τα κεφάλια των επιβατών.
Στο εσωτερικό, η καμπίνα αναδεικνύει τη χειροποίητη δεξιοτεχνία της Pagani. Χρησιμοποιείται δέρμα σε αποχρώσεις Ceramic White και Tricolore Blue, το οποίο συνοδεύεται από αντιθέσεις στις ραφές, μπλε ανθρακονήματα και διακόπτες υψηλής ποιότητας.
Η απόχρωση Pearl Orange μεταφέρεται επίσης στο τιμόνι και στον επιλογέα ταχυτήτων, ενώ η ταυτότητα της ειδικής έκδοσης υπογραμμίζεται από τα λογότυπα «Huayra 70 Derecho» στα πάνελ των θυρών.
Κάτω από το κάλυμμα του κινητήρα βρίσκεται ο twin-turbo V12 των 6,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 864 PS/1.100 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου επτά σχέσεων. Η συγκεκριμένη μηχανολογική διάταξη επιτρέπει στο ιταλικό hypercar να φτάσει την ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα των 350 χλμ/ώρα.