Hyundai: Ακόμα πιο αυθεντική οδηγική εμπειρία από τα επόμενα ηλεκτρικά N μοντέλα

Νέους τρόπους για να αναβαθμίσει την οδηγική εμπειρία των αμιγώς ηλεκτρικών N μοντέλων θα εφεύρει η Hyundai, σύμφωνα με τον επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος R&D της μάρκας.

Η Hyundai σχεδιάζει να προσφέρει ένα νέο i20 N με κινητήρα βενζίνης, ώστε το μοντέλο να αποτελέσει μια προσιτή πύλη εισόδου στον κόσμο των αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων της μάρκας.

Παράλληλα ωστόσο, η μάρκα θα συνεχίζει να διαθέτει ηλεκτρικά υψηλών επιδόσεων, τα οποία θα προσφέρουν μια ακόμη πιο αυθεντική οδηγική εμπειρία σε σχέση με τα τωρινά Ioniq 5 N και Ioniq 6 N.

Η συνέχεια μιας επιτυχημένης συνταγής

Τα σπορ ηλεκτρικά μοντέλα της κορεατικής εταιρείας έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, όχι μόνο για την οδική τους συμπεριφορά, αλλά και για την αυθεντικότητα με την οποία προσομοιώνουν τις αλλαγές σχέσεων και τον ήχο ενός θερμικού κινητήρα.

Αυτή η προσέγγιση έχει μάλιστα αναγκάσει κατασκευαστές όπως η Porsche και η Honda, να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Ο Manfred Harrer, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος R&D της Hyundai, δήλωσε υπερήφανος για το εικονικό κιβώτιο ταχυτήτων, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της μάρκας: «Είμαστε ηγέτες –δεν ακολουθούμε– σε αυτή την τεχνολογία. Στην επόμενη γενιά αυτών των αυτοκινήτων, θέλω να την κάνω ακόμα πιο ρεαλιστική. Θέλουμε να την εξελίξουμε περαιτέρω».

Τα νέα στοιχεία

Αν και ο Harrer απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι στοιχεία όπως ένας ήχος στο ρελαντί, τα «σκασίματα» της εξάτμισης και οι κάποιοι κραδασμοί που θα γίνονται αισθητοί, θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά που θα απογειώσουν την οδηγική απόλαυση.

Αυτή η στρατηγική ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία του τμήματος N, το οποίο ιεραρχεί τη διασκέδαση πάνω από την τεχνική υπεροχή. Απαντώντας στους επικριτές, ο Harrer συμπλήρωσε με νόημα: «Πολλοί λένε ότι είναι ψεύτικο, αλλά στον κόσμο αρέσει, οπότε υπάρχει μια ομορφιά σε αυτό – και γιατί να μην παίξουμε μαζί του; Δεν είμαστε οι σοβαροί τύποι της Porsche. Είμαστε fun-to-drive. Κάναμε μια σπουδαία κίνηση και με τα χρόνια θα τη βελτιώσουμε».

Σε καινούργια αρχιτεκτονική

Η επόμενη μέρα των ηλεκτρικών N θα βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική IMA, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα πλατφόρμα E-GMP. Αν και δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα, το επόμενο Ioniq 5 που θα έρθει το 2028, αναμένεται να γίνει το πρώτο αυτοκίνητο που θα τη χρησιμοποιήσει.

Η νέα αυτή πλατφόρμα θα ενσωματώνει τεχνολογία 800V για ταχύτερη φόρτιση και μπαταρίες πέμπτης γενιάς, εστιάζοντας στη θερμική διαχείριση και την αποδοτικότητα.