Hyundai: Αυτοί είναι οι 6 μύθοι που αφήνει πίσω του το 2025

Έχουν τα ηλεκτρικά αρκετή αυτονομία; Είναι ασφαλή; Έχουν αναπτυχθεί οι υποδομές φόρτισης; Πρόκειται για ερωτήματα στα οποία απαντά η νοτιοκορεατική μάρκα.

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει διαρκώς έδαφος, με πολλούς οδηγούς, ωστόσο, να συνεχίζουν να έχουν επιφυλάξεις. Η διστακτικότητα μιας μεγάλης μερίδας καταναλωτών δεν περνάει απαρατήρητη από τη Hyundai.

Επομένως, η νοτιοκορεατική μάρκα αποφάσισε να αποχαιρετήσει το 2025 με ένα κείμενο με το οποίο θέλει να δώσει τέλος σε κάποιους μύθους γύρω από την ηλεκτρική κινητικότητα.

Μύθος 1: Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν έχουν αρκετή αυτονομία

Για τη νοτιοκορεατική μάρκα, πριν από μια δεκαετία, τα πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα όντως δεν μπορούσαν να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα με μια φόρτιση. Σήμερα όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει. Το 2024, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είχαν κατά μέσο όρο αυτονομία περίπου 450 χλμ. – αρκετά για τις καθημερινές μετακινήσεις και τα περισσότερα περιφερειακά ταξίδια με μόνο μία προγραμματισμένη στάση.

Το σύστημα πλοήγησης πλέον ενσωματώνει υψομετρικές διαφορές, θερμοκρασία και διαθεσιμότητα φορτιστών, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον οδηγό.

Μύθος 2: Η φόρτιση διαρκεί… για πάντα

Σύμφωνα με τη Hyundai, τα δίκτυα ταχείας φόρτισης DC υψηλής ισχύος έχουν αλλάξει τα δεδομένα: ένας γρήγορος καφές και λίγη ξεκούραση αρκούν για να προσθέσουν τα χιλιόμετρα που χρειάζεται ο οδηγός ώστε να συνεχιστεί ομαλά ένα μεγάλο ταξίδι. Και οι υποδομές φόρτισης στην Ευρώπη ενισχύονται κάθε χρόνο.

Σήμερα, επίσης, τα αυτοκίνητα και φορτιστές συνεργάζονται απρόσκοπτα: προθέρμανση της μπαταρίας κατά την οδήγηση, προ-κράτηση φορτιστή και καθοδήγηση προς διαθέσιμους σταθμούς συνθέτουν μια συνθήκη που διευκολύνει σημαντικά τους οδηγούς.

Μύθος 3: Το δίκτυο φόρτισης είναι πολύ αδύναμο

Σύμφωνα με τη Hyundai, το 2024, ο αριθμός των δημόσιων σημείων φόρτισης στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά περισσότερο από 35%, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο. Οι αναλυτές, επίσης, αναφέρουν ότι όσο βαδίζουμε προς το 2030 τόσο θα δημιουργούνται δεκάδες χιλιάδες νέες εγκαταστάσεις, με τα κενά να κλείνουν ταχύτερα εκεί όπου η ανάγκη για υποδομές είναι είναι μεγαλύτερη.

Μύθος 4: Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται γρήγορα και χρειάζονται συχνή αντικατάσταση

Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι μπαταρίες φθείρονται ταχύτατα, αλλά τα στοιχεία που παρουσιάζει η Hyundai δείχνουν ότι η μέση απώλεια στη χωρητικότητα της μπαταρίας είναι περίπου 1,8% τον χρόνο.

Αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων χάρη στα σύγχρονα συστημάτα θερμικής διαχείρισης και την πρόοδο στη χημεία των κυψελών. Επομένως η αυτονομία μειώνεται αργά, χρόνο με τον χρόνο, χωρίς να καταγράφεται απότομη πτώση. Επιπλέον, όταν τα αυτοκίνητα τελικά πάρουν την άγουσα για τα αποδυτήρια, οι μπαταρίες δεν πάνε… χαμένες. Αποκτούν δεύτερη ζωή ως σταθερές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, πριν η ανακύκλωση ανακτήσει κρίσιμα υλικά για την επόμενη γενιά.

Μύθος 5: Τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον

Η νοτιοκορεταική αυτοκινητοβιομηχανία αναφέρει ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πωλούνται σήμερα παράγουν περίπου 73% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωής τους σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα – ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη το ανθρακικό κόστος της παραγωγής μπαταριών και οχημάτων.

Παράλληλα, στο άμεσο μέλλον θα καταγραφεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος, δεδομένου ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας απανθρακοποιούνται και οι αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών υιοθετούν πιο «πράσινη» ενέργεια, όπως και υψηλότερο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών.

Μύθος 6: Τα ηλεκτρικά πιάνουν ευκολότερα φωτιά

Πάντα τραβούσαν οι εικόνες σε δημοσιογραφικά άρθρα όπου πρωταγωνιστούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν πιάσει φωτιά. Σύμφωνα με τη Hyundai, μελέτες δείχνουν ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα δεν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς από τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αρκετές αναλύσεις, μάλιστα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα πυρκαγιάς ανά όχημα είναι χαμηλότερη στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Παρότι οι πυρκαγιές σε μπαταρίες ιόντων λιθίου εξελίσσονται διαφορετικά και απαιτούν επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για την πυροσβεστική, η πρόοδος στον σχεδιασμό των πακέτων μπαταριών, στη χημεία των κυψελών και στα προστατευτικά περιβλήματα έχουν μειώσει σταθερά την πιθανότητα δυσάρεστων θερμικών συμβάντων.