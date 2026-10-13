Νέο Hyundai Bayon: Μεγάλωσε, άλλαξε και γίνεται πλήρως υβριδικό

Το Hyundai Bayon νέας γενιάς είναι ριζικά αλλαγμένο σε ό,τι αφορά την σχεδίασή του, υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής και εκτός από βενζινοκίνητες επιλογές, θα μπορεί να συνδυαστεί και με full hybrid σύνολα.