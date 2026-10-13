Νέο Hyundai Bayon: Μεγάλωσε, άλλαξε και γίνεται πλήρως υβριδικό

Το Hyundai Bayon νέας γενιάς είναι ριζικά αλλαγμένο σε ό,τι αφορά την σχεδίασή του, υιοθετεί τεχνολογίες αιχμής και εκτός από βενζινοκίνητες επιλογές, θα μπορεί να συνδυαστεί και με full hybrid σύνολα.
Η Hyundai παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, το δεύτερης γενιάς Bayon, ένα SUV θέλει να φρεσκάρει την παρουσία της κορεατικής μάρκας στην εξαιρετικά δημοφιλή κατηγορία των B-SUV.
Με πιο αιχμηρή σχεδιαστική ταυτότητα και τεχνολογίες που προέρχονται από μεγαλύτερες κατηγορίες, το νέο μοντέλο, σύμφωνα με την Hyundai, συνδυάζει την ευελιξία της αστικής μετακίνησης με την άνεση και την πρακτικότητα που αναζητά μια σύγχρονη οικογένεια.
Με αυξημένες διαστάσεις και νέα σχεδίαση
Το νέο Hyundai Bayon υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα της φιλοσοφίας «Art of Steel». Το αυτοκίνητο ξεχωρίζει από τις έντονες γραμμές και τις πολλές γωνίες του, με τη νέα φωτεινή υπόγραφή που προσδίδουν οι οι προβολείς τεχνολογίας Projection LED να ξεχωρίζει στο μπροστινό μέρος, πάντα σε συνδυασμό με τη επιβλητική γρίλια λίγο χαμηλότερα.
Κοιτώντας το από το πλάι, τα boxy χαρακτηριστικά του αναδεικνύονται, ενώ χάρη στις μαύρες κολόνες, η οροφή μοιάζει να αιωρείται την στιγμή που οι ράγες οροφής ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Το πίσω μέρος ακολουθεί την ίδια λογική με το μπροστά, αφού μια οριζόντια φωτεινή μπάρα δίνει και εδώ το παρών ανάμεσα στο έμβλημα της μάρκας και τα γράμματα «ΒΑΥΟΝ».
Από πλευράς διαστάσεων, το μήκος του φτάνει τα 4.245 χιλιοστά, το πλάτος τα 1.810 χιλιοστά και το μεταξόνιο τα 2.600 χιλιοστά. Παράλληλα, διατίθενται ζάντες αλουμινίου έως και 18 ιντσών, επιλογή μαύρης οροφής, καθώς και μια ευρεία παλέτα χρωμάτων που περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές ματ επιλογές, καθιστώντας το Bayon το μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του με τέτοια δυνατότητα εξατομίκευσης.
Για όσους αναζητούν πιο σπορ χαρακτηριστικά, η έκδοση N Line προσθέτει φέρνει κυψελωτή γρίλια, περισσότερα αεροδυναμικά βοηθήματα στον εμπρός προφυλακτήρα, πίσω διαχύτη με διπλές απολήξεις και νέες ειδικές ζάντες 18 ιντσών.
Ψηφιακό περιβάλλον και περισσότεροι χώροι
Στο εσωτερικό, το νέο Bayon προσφέρει ανέσεις που σύμφωνα με την Hyundai, παραπέμπουν σε μοντέλα μεγαλύτερων κατηγοριών. Το μάτι πέφτει αμέσως στο κυρτό πάνελ που ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και την οθόνη του συστήματος ψυχαγωγίας των 12,3 ιντσών, η οποία συνδέεται φυσικά ασύρματα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ μέσω ενός ειδικού πακέτου ψυχαγωγίας, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης σε πλατφόρμες streaming όπως το YouTube.
Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής στον τομέα της άνεσης. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν επιλογές θέρμανσης και αερισμού, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο χώρο για τα πόδια, ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης, κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες, έχουν τους δικούς τους αεραγωγούς και θερμαινόμενα καθίσματα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 440 λίτρα στις βενζινοκίνητες εκδόσεις, υποστηριζόμενος από επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο.
Σε βενζίνη και full hybrid
Το νέο Hyundai Bayon προσφέρεται αρχικά με κινητήρες βενζίνης 1.0 T-GDI απόδοσης 90 και 115 ίππων, οι οποίοι συνδυάζονται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων (7DCT) που στέλνει την κίνηση αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς.
Σε δεύτερο χρόνο, η γκάμα θα εμπλουτιστεί με ένα νέο full hybrid σύνολο που θα αναλύεται σε έναν βενζινοκινητήρα 1,6 λίτρων GDI, έναν ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, αποδίδοντας συνδυαστικά 138 ίππους. Στην έκδοση αυτή, ο οδηγός θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο ανάκτησης ενέργειας που επιθυμεί μέσω των paddles στο τιμόνι.
Η ασφάλεια ενισχύεται από την πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τεχνολογίες όπως το Highway Driving Assist 2, η οθόνη περιμετρικής θέασης (Surround View Monitor), η παρακολούθηση τυφλού σημείου (Blind-Spot View Monitor) και το σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης (Forward Collision-Avoidance Assist 2).
Στα χαρακτηριστικά άνεσης περιλαμβάνεται επίσης το Hyundai Digital Key 2, το οποίο επιτρέπει σε συμβατά smartphones και smartwatches να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημα.