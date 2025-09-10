Hyundai Concept Three: Τέχνη από ατσάλι

Η νοτιοκορεατική φίρμα αποκαλύπτει το Hyundai Concept 3 που αποτυπώνει το όραμά της για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών σε επίπεδο αστικών μετακινήσεων.

Δυναμική ήταν η παρουσία της Hyundai στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), με πρωταγωνιστή το Hyundai Concept 3, το πρώτο της compact ηλεκτρικό όχημα της οικογένειας μοντέλων Ioniq.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική μάρκα, η πρεμιέρα του πρωτότυπου hatchback καταδεικνύει τη δέσμευσή της «να προσφέρει εξαιρετικά ηλεκτρικά οχήματα σε μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά, όπου η εστίαση μετατοπίζεται από την τεχνολογική πρόοδο στις εμπειρίες συναισθηματικής ολοκλήρωσης».

Συμπληρώνοντας τα υπάρχοντα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ηλεκτρικά μοντέλα Ioniq, το Hyundai Concept Three αποτυπώνει το όραμα της νοτιοκορεατικής μάρκας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών για μικρά μοντέλα που συμβαδίζουν με την αστική κινητικότητα.

Φιλοσοφικός πυρήνας του μοντέλου είναι το “Art of Steel”, το όραμά για κινητικότητα που είναι πρακτική, προσιτή και συναισθηματικά φορτισμένη. Ο χάλυβας πρωταγωνιστεί στο σχεδιαστικό μοτίβο της μάρκας, αποκαλύπτοντας ρέοντες όγκους και ακριβείς γραμμές που αποπνέουν τη διακριτική αισθητική ποιότητα αυτού του κράματος μετάλλων.

Το μήκος του Concept Three είναι 4.287 χλστ., το πλάτος 1.940 χλστ. και το ύψος 1.428 χλστ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 2.722 χλστ. καταδεικνύοντας την ευρυχωρία της καμπίνας.

Το εξωτερικό διαθέτει φινίρισμα με εφέ ανοδίωσης που εκφράζει το πνεύμα της σχεδιαστικής γλώσσας Art of Steel, ενώ τα κίτρινα τζάμια και οι ομόχρωμοι τροχοί δημιουργούν ζωντανούς δεσμούς μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού. Η καμπίνα ορίζεται από απαλούς κίτρινους και γκρι τόνους που «παίζουν» σε εναλλασσόμενες υφές, δημιουργώντας έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα ήρεμος και εκφραστικός.

Στο εσωτερικό ο σχεδιασμός αποπνέει ζεστασιά και γαλήνη με απαλούς όγκους και διατάξεις με επίκεντρο τον οδηγό, με digital προσανατολισμό, αποτυπωμένος μεταξύ άλλων στα αρθρωτά widgets τα οποία προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες που επιτρέπουν στους πελάτες να προσωποποιούν το ταξίδι τους.

Το εσωτερικό ορίζεται από τη χρήση βιώσιμων υλικών όπως υφάσματα από θαλάσσια απορρίμματα και αφρό αλουμινίου χαμηλού βάρους. Αυτά τα υλικά υπογραμμίζουν το μακροπρόθεσμο όραμα της Hyundai να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προσφέροντας παράλληλα κορυφαίο σχεδιασμό.

Σημειώνεται ότι μέχρι το 2027, όλα τα ευρωπαϊκά μοντέλα θα έχουν ηλεκτρική έκδοση, ενώ μέχρι το 2030 θα κυκλοφορήσουν 21 ηλεκτρικά μοντέλα παγκοσμίως.