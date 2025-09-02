Hyundai Concept THREE: Το ηλεκτρικό πρωτότυπο αποκαλύπτεται στο Μόναχο

Το Concept THREE θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου) σηματοδοτώντας την επιστροφή της Hyundai Motor στις Διεθνείς Εκθέσεις Αυτοκινήτου μετά από τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα με την αποκάλυψη του μοντέλου, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα μια teaser εικόνα. Η συμμετοχή της Hyundai Motor στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης σηματοδοτεί την επιστροφή της στις Διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου μετά από τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη καινοτομία.

Η teaser εικόνα του μοντέλου παρουσιάζει τον μελλοντικό σχεδιασμό του Concept THREE. Το πλαϊνό μέρος αποκαλύπτει μια τολμηρή στάση διαμορφωμένη από τη σχεδιαστική γλώσσα της Hyundai, Art of Steel. Εμπνευσμένο από τον τρόπο που λυγίζει και ρέει ο χάλυβας, το αμάξωμα διαθέτει σμιλεμένες επιφάνειες, καθαρές και διακριτικές γραμμές που τονίζουν τόσο την κίνηση όσο και την ακρίβεια.

Αυτή η εκφραστική πλαϊνή όψη αποτελεί επίσης μια προεπισκόπηση της Aero Hatch, μιας νέας τυπολογίας που επαναπροσδιορίζει τη σιλουέτα ενός συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.

«Ο σχεδιασμός του Concept THREE ήταν μια ευκαιρία για εμάς να επανεξετάσουμε από την αρχή το συμπαγές ηλεκτρικό (EV) όχημα» δήλωσε ο Simon Loasby, Senior Vice President και Head of Design Center της Hyundai. «Ορίσαμε την τυπολογία «Aero Hatch» για να δημιουργήσουμε μια σιλουέτα που αποτυπώνει την αίσθηση της ροής και διαμορφώνει ένα όμορφο γλυπτό με ιδανικές αναλογίες».

Ο Manuel Schoettle, εξωτερικός σχεδιαστής του Concept THREE, πρόσθεσε: «Η αυθεντικότητα του τρόπου με τον οποίο χειριστήκαμε τον χάλυβα ταιριάζει απόλυτα καθιστώντας το Concept THREE εξαιρετικά μοναδικό και ελπίζουμε ότι θα φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας».

Στον ανοιχτό χώρο της IAA, η Hyundai θα προσφέρει μια εις βάθος ενημέρωση για το Concept THREE και τον ρόλο του στον επαναπροσδιορισμό της κατηγορίας των compact ηλεκτρικών (EV) οχημάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Hyundai Motor την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.