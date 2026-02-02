Hyundai: Δεν άσκησε το δικαίωμα επαναγοράς του πρώην εργοστασίου της στη Ρωσία

Το δικαίωμα επαναγοράς έληξε τον περασμένο Ιανουάριο.

Η Hyundai Motor δεν άσκησε το δικαίωμα επαναγοράς του πρώην εργοστασίου της στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου η εταιρεία, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Μαζί με τη θυγατρική της Kia, η Hyundai ήταν κάποτε ο μεγαλύτερος ξένος κατασκευαστής αυτοκινήτων στη Ρωσία. Μετά την εισβολή, ωστόσο, της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία επέφερε δυτικές κυρώσεις και διέκοψε τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις πληρωμές, οι νοτιοκορεατικές και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανέστειλαν την παραγωγή επί ρωσικού εδάφους, προσφέροντας «έδαφος» σε κινεζικές μάρκες.

Το 2024, η Hyundai πούλησε το εργοστάσιό της στον ρωσικό όμιλο AGR Automotive Group έναντι του συμβολικού ποσού των 140.000 γουόν (97 δολάρια) και συμφώνησε σε δικαίωμα επαναγοράς εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Το δικαίωμα επαναγοράς έληξε τον περασμένο Ιανουάριο.

«Η Hyundai Motor συνεχίζει να παρέχει επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών για τα οχήματα που έχουν πωληθεί στο παρελθόν και παραμένει δεσμευμένη στη διατήρηση αυτών των υπηρεσιών στο μέλλον», ανέφερε η Hyundai σε δήλωσή της στο Reuters.

Το Reuters είχε μεταδώσει αποκλειστικά τον Δεκέμβριο ότι η Hyundai δεν βρισκόταν σε θέση να επαναγοράσει το εργοστάσιο λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.