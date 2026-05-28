Hyundai: Digital εμπειρία με άρωμα Μουντιάλ

Μέσω ενός αποκλειστικού ψηφιακού θέματος, η Hyundai φέρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 στα οχήματά της.

Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται η Hyundai, λανσάροντας ένα αποκλειστικό ψηφιακό θέμα εντός των οχημάτων της. Διαθέσιμο σε Ευρώπη, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά το ψηφιακό θέμα μεταφέρει τον ενθουσιασμό του FIFA World Cup απευθείας στο ψηφιακό cockpit των οχημάτων της.

Το λανσάρισμα αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια καμπάνια της Hyundai Motor “Next Starts Now”, η οποία συνδέει την ενέργεια και τις δυνατότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη δέσμευση της εταιρείας για πρόοδο και καινοτομία.

«Ως μακροχρόνιος συνεργάτης του FIFA World Cup, συνεχίζουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους ώστε οι πελάτες μας να βιώσουν το πάθος του τουρνουά μέσα από τις μετακινήσεις τους. Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια παγκόσμια σκηνή που αναδεικνύει το μέλλον του ποδοσφαίρου, εμπνέοντας τη νέα γενιά με όνειρα και προοπτικές. Το νέο Display Theme ζωντανεύει αυτή τη φιλοσοφία, αποτυπώνοντας την καμπάνια μας “Next Starts Now” και επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες να βιώσουν τόσο το μέλλον του ποδοσφαίρου που θα παρουσιαστεί στο FIFA World Cup 2026™ όσο και το όραμα της Hyundai για τη μελλοντική κινητικότητα» δήλωσε ο Sungwon Jee, Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

Τι είναι το Display Theme του Μουντιάλ 2026;

Το νέο Display Theme μεταμορφώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του οχήματος με δυναμικά σχέδια εμπνευσμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που αναδεικνύεται η εμβληματική παρουσία του ρομπότ Atlas και του τετράποδου ρομπότ Spot της Boston Dynamics.

Αυτά θα εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οχήματος, καθώς και σε επιλεγμένες οθόνες πλοήγησης. Το ψηφιακό θέμα του FIFA World Cup 2026 μεταφέρει την ένταση και την ενέργεια του ποδοσφαίρου μέσα στα οχήματα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από εξατομικευμένες λειτουργίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις διευρυμένες δυνατότητες των οχημάτων που βασίζονται σε λογισμικό.

Το Display Theme του FIFA World Cup 2026 είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη έως τις 19 Οκτωβρίου 2026. Οι χρήστες μπορούν να το κατεβάσουν από το Bluelink Store μέσω της εφαρμογής myHyundai.

Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα της Hyundai, όπως τα Tucson, Santa Fe, Ioniq 5 και τα ολοκαίνουργια Nexo, Ioniq 9 και Palisade. Περισσότερες πληροφορίες για το design, τα συμβατά μοντέλα και τη διαδικασία λήψης υπάρχουν διαθέσιμες στο Bluelink Store.