Hyundai: Η υπηρεσία Google Places τώρα διαθέσιμη στα μοντέλα της

Με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας παρέχονται πιο λεπτομερείς πληροφορίες και κριτικές για τα σημεία ενδιαφέροντος των πελατών.

Πιστή στον στόχο της να βελτιώσει την άνεση και την εμπειρία χρήστη στα οχήματά της μένει η Hyundai, με τελευταία εξέλιξη την ενσωμάτωση της υπηρεσίας Google Places στα συστήματα πλοήγησης των οχημάτων της.

Ειδικότερα, όλα τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), μέσω της τελευταίας πιο πρόσφατης ενημέρωσης, θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και αφορά στα μοντέλα Kona, Santa Fe, Tucson, Ioniq 5 και Ioniq 5 N (συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί σε πελάτες).

Η υπηρεσία Google Places προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους χρήστες και επεκτείνει τις επιλογές πλοήγησης με μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως ώρες λειτουργίας, περιγραφές, φωτογραφίες και εντυπωσιάζει με την φιλική προς το χρήστη εισαγωγή διευθύνσεων χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση και τη βελτιωμένη αναζήτηση κειμένου.

Η Google Places προσφέρει στους χρήστες μια πιο έξυπνη και βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης – σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Hyundai. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι οι οδηγοί των οχημάτων της μάρκας έχουν πρόσβαση στα διευρυμένα δεδομένα της Google, τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 200 εκατομμύρια τοποθεσίες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εγκυρότητα και τη λεπτομέρεια των πληροφοριών.

Η εισαγωγή διευθύνσεων είναι ταχύτερη και πιο εύκολη, εμφανίζοντας προτάσεις τοποθεσιών καθώς εισάγεται το ζητούμενο κείμενο. Επιπλέον, το Google Points of Interest παρέχει λεπτομερείς περιγραφές, αξιολογήσεις, φίλτρα και επωνυμίες για να απλοποιήσει την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, αξιοθέατα και επιχειρήσεις.

Η Hyundai και η Google ενισχύουν συνεχώς τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια με κύριο στόχο να προσφέρουν επόμενης γενιάς εμπειρίες πλοήγησης και ψυχαγωγίας.