Hyundai i20 N: Τέλος διαδρομής με νέα, «σκοτεινή» έκδοση

Η έκδοση “Shadow Edition” προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά της Αυστραλίας.

Λίγο μετά την αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου i20, το οποίο προορίζεται για την αγορά της Βραζιλίας, η Hyundai Αυστραλίας αποχαιρετά τη σημερινή γενιά του μοντέλου με μια ειδική έκδοση για το «καυτό» i20 N.

Υπό την την ονομασία Shadow Edition, θα παραχθεί σε μόλις 100 μονάδες αποκλειστικά για την αγορά της Αυστραλίας, ενώ διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά που αντανακλούν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της.

Η πιο εμφανής αλλαγή είναι πιθανότατα οι ιδιαίτερες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μπρονζέ απόχρωση, κατασκευασμένες με τη μέθοδο flow-forging, οι οποίες δείχνουν ακόμη πιο εντυπωσιακές από τις στάνταρ ζάντες του i20 N.

Αρκετές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και στο εσωτερικό του νοτικορεατικού hot hatch. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μια αριθμημένη μπρονζέ πλακέτα στο ταμπλό, ένας επιλογέας ταχυτήτων με επένδυση Alcantara, ειδικά πατάκια, καθώς και τιμόνι επενδεδυμένο με μαλακό Alcantara, που φέρει μπλε ένδειξη στο πάνω μέρος του, εμπνευσμένη από τους αγώνες.

Το Hyundai i20 Shadow Edition δεν φέρει τροποποιήσεις στον κινητήρα του. Κινείται από 4κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο μοτέρ 1,6 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 201 ίππους μεταξύ 5.500 και 6.000 σ.α.λ. και 275 Nm ροπής από τις 1.750 έως τις 4.500 σ.α.λ. Η δύναμη μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων και ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης,