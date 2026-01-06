Hyundai – Kia: Ανεβάζουν ρυθμούς το 2026

Στόχος των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών για το 2026 είναι να διαθέσουν στην αγορά 7,51 εκατ. οχήματα.

Σε 7,27 εκατ. ανήλθαν τα οχήματα που πούλησαν οι Hyundai και Kia το 2025, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 0,6% συγκριτικά με το 2024. Όπως αναφέρει το Reuters, η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες πωλήσεις υβριδικών οχημάτων στις ΗΠΑ, οι οποίες αντιστάθμισαν τη νωθρή ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα μετά τη λήξη των επιδοτήσεων τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στόχος πλέον των δύο εταιρειών για το 2026 είναι να διαθέσουν στην παγκόσμια αγορά 7,51 εκατ. οχήματα, 3,2% περισσότερα συγκριτικά με το περασμένο έτος. Η Hyundai αντλεί περίπου το 40% των εσόδων της από την αγορά των ΗΠΑ.

Η Hyundai γνωστοποίησε ότι κατέγραψε για πέμπτη χρονιά ρεκόρ λιανικών πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, προσθέτοντας ότι τα εξηλεκτρισμένα οχήματα αντιπροσώπευαν το 30% του μείγματος λιανικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 36% και οι πωλήσεις ηλεκτρικών κατά 7%.

Η Kia, από την πλευρά της, σημείωσε ότι επικεντρώθηκε στην επέκταση των πωλήσεων υβριδικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενίσχυσε τη θέση της στην Ευρώπη μέσω υψηλότερων όγκων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, παρά το αβέβαιο περιβάλλον του κλάδου που επηρεάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς.

Για το τρέχον έτος, η Hyundai δήλωσε ότι σχεδιάζει να βελτιστοποιήσει την κερδοφορία της με την παρουσίαση νέων εξηλεκτρισμένων μοντέλων και την ανάπτυξη προηγμένων παραγωγικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου αποκλειστικά για ηλεκτιρκά στο Ουλσάν της Νότιας Κοτεάς και του εργοστασίου στην Πούνε της Ινδίας.

Ο στόχος πωλήσεων της Hyundai για το 2026 ορίστηκε στα 4,16 εκατομμύρια οχήματα, χαμηλότερος από τον στόχο του 2025 που ήταν 4,17 εκατομμύρια οχήματα, αλλά υψηλότερος από το τελικό αποτέλεσμα πωλήσεων του 2025, που ανήλθε σε 4,14 εκατομμύρια μονάδες.