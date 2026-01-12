Hyundai Staria Electric: Με αυτονομία 400 χλμ. και έμφαση στην πρακτικότητα

Το Staria Electric αποτελεί το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο που φέρει την υπογραφή της Hyundai.

Ευρυχωρία, μηδενικοί ρύποι, ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός. Αυτό είναι τρίπτυχο στο οποίο βασίζεται το αμιγώς ηλεκτρικό πολυμορφικό Hyundai Staria που παρουσιάστηκε στην Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

«Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες οικογενειών, επαγγελματιών από τον κλάδο των μεταφορών και ανθρώπων με δραστήριο τρόπο ζωής, το Staria Electric φέρνει την κινητικότητα μηδενικών εκπομπών ρύπων σε μια κατηγορία οχημάτων όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρηστικότητα αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής», αναφέρει η νοτιοκορεατική μάρκα σε ανακοίνωσή της.

Με μήκος 5.255 χλστ., ύψος 1.990 χλστ. και μεταξόνιο 3.725 χλστ., το μοντέλο θα προσφέρεται τόσο ως 7θέσιο (έκδοση Luxury) όσο και ως 9θέσιο (έκδοση Wagon), ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα της εταιρείας.

Ενσωματώνει μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας για 400 χλμ. αυτονομίας, τροφοδοτώντας, έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 ίππων στον μπροστινό άξονα. Παράλληλα, υιοθετεί αρχιτεκτονική 800V, κάτι που σημαίνει ότι για τη φόρτιση από το 10 στο 80% απαιτούνται περίπου 20 λεπτά.

Η Hyundai αναφέρει ότι έχει τροποποιήσει την ανάρτηση και έχει προσθέσει ηχομονωτικά υλικά, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την ποιότητα κύλισης και τη συνολική εμπειρία των επιβατών.

Παράλληλα, το ταμπλό είναι γνώριμο από άλλα μοντέλα της μάρκας, φιλοξενώντας δύο οθόνες 12,3 ιντσών, καθώς και έναν πλούσιο αριθμό φυσικών χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες. Ο επιλογέας κίνησης βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα, και ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα από 431 έως 1.303 λτ., ανάλογα με τη διαμόρφωση των καθισμάτων.

Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με ζάντες 17 ιντσών, σχεδιασμένες ώστε να συνδυάζουν ποιοτική κύλιση, αποδοτικότητα και μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, ενώ η γκάμα χρωμάτων για το αμάξωμα περιλαμβάνει οκτώ επιλογές.

Σύμφωνα με τη Hyundai, το εμπορικό ταξίδι του ηλεκτρικού Staria στην ευρωπαϊκή αγορά θα ξεκινήσει το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους.